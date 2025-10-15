¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤È¤Î¡È°Õ³°¤Ê³Î¼¹¡É¡Ö¤½¤í¤½¤íÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ö¤¢¤¤¤ÄºÇÄã¤À¤Ê¡×¥É¥ó°ú¤¤·¤¿ÄÅÅÄ¤Î²ÁÃÍ´Ñ
¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤Î¿Í¡×¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÄÅÅÄ¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÄÅÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£
ÄÅÅÄ¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤È¤è¤¸¤ç¤¦¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬²òÅú¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¤¬Àµ²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄÅÅÄ¤¬¼¡¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¡£
¾åÅÄ¤Ï¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë±£¤ì¤Æ¹ç¥³¥ó»°Ëæ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¤è¤¸¤ç¤¦¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ËÃ¦Êµ¡×¤ÈÄÅÅÄ¤Î¹õÎò»Ë¤òË½Ïª¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤µ¤ó¤È¤Î³Î¼¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤è¤ê2Ç¯ÀèÇÚ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Ç¡¢¡Ö¼¢²ì¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤â¼¢²ì¤´½Ð¿È¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¡Ø¼¢²ì¤È¤¤¤¨¤Ð²¶¤ä¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤³¤Î²Ð¼ï¤¬¤É¤³¤«¤Ç¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¼¢²ì·Ý¿Í¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÄÅÅÄ¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ªÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤¥í¡¼¥«¥ë·Ý¿Í¤Ê¤É´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¹â¶¶¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤Ü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÂ¨ÈÝÄê¤·¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Å»ö¤·¤Æ¤ë¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡Ö¼¢²ì¤Ç¥é¥¸¥ª5¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¤è¤¸¤ç¤¦¡Ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥®¥ã¥é°Â¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥é¥¸¥ª1ËÜ1000±ß¤¯¤é¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍÅÄ¤¬¡Ö¥®¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¡¤¹¤â¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¤Ç¤¹¤è¡ªÁ´ÉôÀ¤¤ÎÃæ¡×¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤È¯¸À¡£°ìÆ±¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥®¥ã¥é¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¾åÅÄ¤â¡Ö¤¢¤¤¤ÄºÇÄã¤À¤Ê¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¼¢²ì½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÀ¾Àîµ®¶µ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀ¾Àî¤µ¤ó¤Ï¥®¥ã¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²±Â¬¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¾¡¤Á¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÄÅÅÄ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£