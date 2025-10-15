¡ÚB2Âè3Àá ¸«¤É¤³¤í¡ÛÏ¢¾¡·ÑÂ³¤«Ï¢ÇÔÁË»ß¤«¡Äº£µ¨½é¤Î¿åÍË³«ºÅ¤Ç¡È°ø±ï¤Î¥«ー¥É¡É¤â
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B2¥êー¥°Àï¤ÎÂè3Àá¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó³«Ëë¸å½é¤È¤Ê¤ë¿åÍË³«ºÅ¡£Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤«¡¢Ï¢ÇÔ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢³Æ¥«ー¥É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤È¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Àá¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡3ÇÔ¡£GAME1¤Ç25ÅÀº¹¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÀÅ²¬¤Ï¡¢GAME2¤âÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦²ù¤ä¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÆàÎÉ¤Ï2Àï¤È¤âÁ°È¾¤«¤é¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î2Àï¹ç·×58ÆÀÅÀ¤â¶õË¤¡£¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤ò80ÅÀÁ°¸å¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®²Ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î4»î¹çÃæ3»î¹ç¤¬60ÆÀÅÀÂæ¤È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¡¡Î¾¥¯¥é¥Ö¤È¤â¼ºÅÀ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Ê¿¶ÑÆÀÅÀ¤ÇÆàÎÉ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¤Ï¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·èÄêÎÏ¤µ¤¨¸þ¾å¤¹¤ì¤ÐÇòÀ±¤¬¶á¤Å¤¯¤Ï¤º¤À¡£ÆàÎÉ¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£º£¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¥ô¥ã¥Á¥§¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë·Á¤Ç¶ÛµÞÊä¶¯¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¹¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
º£µ¨¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍEX¤Î¥Ü¥¤¥É¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¾º³ÊÁÈ¤Î²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤¬¡ÖB3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024-25¡×¤òÀï¤Ã¤¿²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ÇºÆ¤Ó·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Á°Àá¤Î²£ÉÍEX¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥É¤Ï2Àï¹ç·×68ÆÀÅÀ¡£Ï¢ÇÔÃæ¤Î´ä¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢B2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ÇÄËº¨¤Î°ì·â¤òµö¤·¤¿¥Ü¥¤¥É¤ò»ß¤á¡¢¼Ú¤ê¤òÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚÍµµª¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÀïÎ¬¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
¡¡¥Ûー¥à³«Ëë¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤Ï¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£µ¢²½Áª¼ê¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ñー¥«ー¤òÍÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤µ¤Î¤¢¤ë°¦É²¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼¯»ùÅç¤ÏÏ¢¾¡¤·ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ÏÁ°ÀáGAME2¤Ç¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¦¥À¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤È¤¤¤¦µÕ¶¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢²£ÉÍEX¤òÁê¼ê¤Ë107ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë²÷¾¡¡£³«Ëë4Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯¿À¸Í¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï°»Ã«Í³µ£¤äÆ£ËÜ¹ªÂÀ¡¢¶ð¿åÂç²í¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Á°Àá¤ËÌöÆ°¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£B1¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿À¸Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áµÈÀîÅ¯É§
¡¡B2¥êー¥°Àï¤ÎÂè3Àá¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ£À®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£34ºÐ¤ÎÂ¼¾å¿µÌé¡Ê»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤Î¼çÍ×3ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê°ì·å¤Þ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊ£¿ôÁª¼ê¤¬º£Àá¤Ë¤âÃ£À®¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£ÀÐÀî³¤ÅÍ¡Ê·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡Ë¤ÈÃ«Ä¾¼ù¡Ê¿À¸Í¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¤äÊ¡Âô¹¸Ê¿¡Ê¸½¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤éÄÌ»»8¿Í¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÂæ¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£B2Âè3Àá»î¹çÆüÄø
¡¦ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä vs Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡Ê¡÷ÀÄ¿¹¸©ÉðÆ»´Û¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¡¦»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º vs ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡Ê¡÷»³·Á»ÔÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¡¦²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ vs ´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¡Ê¡÷²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¡¦Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º vs ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ê¡÷¥»ー¥ì¥ó¡¦¥É¥êー¥à¥¢¥êー¥Ê¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¡¦¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬ vs ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¡Ê¡÷ÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬ vs °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¡Ê¡÷¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～
¡¦¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º vs ¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡Ê¡÷¼¯»ùÅç¸©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ーÂÎ°é´Û¡Ë
10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë19»þ05Ê¬～