C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬2È¯!! WÇÕÍ½Áª¤Ç¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¡ÄÄÌ»»ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¥á¥Ã¥·¤Ï3°Ì¡¢4°Ì¤Ï¸µ¥¤¥é¥óÂåÉ½FW
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬WÇÕÍ½Áª¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ²¤½£Í½ÁªÂè4Àá¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾8Ê¬¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢22Ê¬¡¢PAÆâ±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿DF¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥»¥á¥É¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë45+3Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éDF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢µÕÅ¾¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î2ÆÀÅÀ¤ÇWÇÕÍ½Áª¤ÎÄÌ»»ÆÀÅÀ¿ô¤ò41¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢39ÆÀÅÀ¤Ç¸µ¥°¥¢¥Æ¥Þ¥éÂåÉ½FW¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹»á¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢WÇÕÍ½Áª¤Ç¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï50»î¹ç¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹»á¤Ï47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3°Ì¤Ï36ÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·(72»î¹ç)¡¢4°Ì¤Ï35ÆÀÅÀ¤Ç¸µ¥¤¥é¥óÂåÉ½FW¥¢¥ê¡¦¥À¥¨¥¤»á(51»î¹ç)¡¢5°Ì¤Ï33ÆÀÅÀ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥(42»î¹ç)¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î2ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¤¬¡¢¸åÈ¾45+1Ê¬¤ËMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢2-2¤Î¥É¥í¡¼¡£³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅÀ10¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ²¤½£Í½ÁªÂè4Àá¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾8Ê¬¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢22Ê¬¡¢PAÆâ±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿DF¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥»¥á¥É¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë45+3Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éDF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢µÕÅ¾¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3°Ì¤Ï36ÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·(72»î¹ç)¡¢4°Ì¤Ï35ÆÀÅÀ¤Ç¸µ¥¤¥é¥óÂåÉ½FW¥¢¥ê¡¦¥À¥¨¥¤»á(51»î¹ç)¡¢5°Ì¤Ï33ÆÀÅÀ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥(42»î¹ç)¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î2ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¤¬¡¢¸åÈ¾45+1Ê¬¤ËMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢2-2¤Î¥É¥í¡¼¡£³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅÀ10¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£