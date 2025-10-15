Æü·ÐÊ¿¶Ñ15ÆüÁ°°ú¤±¡á3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢615±ß¹â¤Î4Ëü7463±ß
¡¡15ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Á°ÆüÈæ615.99±ß¡Ê1.31¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü7463.31±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï1462¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï133¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï16¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´ÌÌ¹â¾¦¾õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò161.62±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬76.77±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬39.65±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬36.36±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬17.17±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï19.39±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢ÎÉÉÊ·×²è <7453>¤¬6.8±ß¡¢£Ë£Ä£Ä£É <9433>¤¬6.46±ß¡¢¥¢¥µ¥Ò <2502>¤¬3.33±ß¡¢¥¨¥à¥¹¥êー <2413>¤¬3.23±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ30¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¡¢²¼Íî¤Ï¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢³¤±¿¤Î3¶È¼ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢µ¡³£¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢·úÀß¡¢¶âÂ°À½ÉÊ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
