¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ¡È±¦ÍãÁ°¥¿¥¤¥à¥êー¡É¤Ç½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡¡¥Áー¥à½éÅðÎÝ¤âµÏ¿
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ïー¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²óÉ½¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£¤³¤³¤Þ¤ÇÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¤â¡Ä¡Ä
¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½øÈ×¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢¼çË¤¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à°ìÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹2ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢7²óÉ½¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£1»à»°ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥ÓーÅê¼ê¤Î7µåÌÜ¥·¥ó¥«ー¤ò¾å¼ê¤¯Âª¤¨¤ë¤È¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¥Áー¥à½é¤ÎÆóÎÝÅðÎÝ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£»î¹ç¤Ï7²óÎ¢¤¬½ªÎ»¡¢4－1¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¤ÇÅ¨ÃÏÏ¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡£