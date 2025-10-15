¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò´î¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¿ÊÊâ¤Ê¤· ²þÁ±ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÊÌ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¸åÈ¾¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£Á°È¾¤Ï¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¡¢¸åÈ¾¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¤ÎÃÂÀ¸¤Ï1950Ç¯Âå¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÃÂÀ¸¤Ï1980Ç¯Âå½ªÈ×¤À¡£¤¤¤º¤ì¤âµ¯¸»¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀïË¡¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÍÉ¤êÌá¤·¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¡Ê¼éÈ÷Åª¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤¬Éü³è¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤ÈÍ¥Îô¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1997¡Ý98¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Ø±Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÂÐÀï¡£¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÎ®¤ì¤Ï¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££µ¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÆ±µÁ¸ì¤Î£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï·ã¸º¡£¹¶·âÅª¤Ê£´¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁ°È¾¤ÎÀïË¡¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¡£¸ÅÅµÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡££³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ò£µ¡Ý£´¡Ý£±¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ö·ê·§¡×Á³¤È¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ëÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¡¢·ê·§ºîÀï¤¬ÁÕ¸ù¤·¤ÆÆ¨¤²¤¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯µ¯¤¤¿¡£¤·¤«¤·¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¸º¾¯¡£¹¶·â¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼é¤êÅÝ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¤¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¡£¥×¥ì¥¹¤¬³Ý¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥µ¥¤¥É¤ÎÆÃÄ§¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥É¹¶·â¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£·ê·§¤ò£²ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¤¤ì¤¤¤Ë¤³¤¸³«¤±¡¢£²¡Ý£°¤È¤·¤¿¡£¤â¤¦£²¡¢£³ÅÀ¤Ï¤¤¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤£µ¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¸åÈ¾¡¢¼¡¡¹¤ÈÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á photo by Kishimoto Tsutomu
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï·ê·§¤ò¤ä¤á¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë½Ð¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁÛÄê³°¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹²¤Æ¤¿¡£¸åÈ¾£·Ê¬¡¢¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿CB¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¤¹¤ë¤È¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬³Ú¡¹¤È¤³¤ì¤ò·è¤á¡¢£±ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºÇÂç¤Îµò¤ê½ê¤Ë¥¤¥±¥¤¥±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸åÈ¾17Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢26Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤¬µÕÅ¾ÃÆ¤ò·è¤á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é½é¤á¤ÆÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤È¡¢·ê·§ºîÀï¤¬¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¸åÈ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ý¤±¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð......¡×¤È¡£È¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³ÅÙ¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤À¤í¤¦¤«¡£´¶¿´¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¿´Äì¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿¤ï¤·¤¯±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢ÉÛ¿Ø¤ò£µ¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë½Ð¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¿ô¤Ï10¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¤½¤Î¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤Ï£µ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡££¶¿Í¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë£´¥Ð¥Ã¥¯¤è¤ê¤Ò¤È¤êÊ¬¡¢¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤¿¤«¤¬¤Ò¤È¤êÊ¬¡¢¤µ¤ì¤É¤Ò¤È¤êÊ¬¤À¡£Ï«Æ¯ÎÏ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê20¡ó¤Û¤ÉÁý¤¹·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¶¼é¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤È£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÁê¼ê¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬£µ¥Ð¥Ã¥¯¤è¤ê¹¶·âÅª¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿ÉÛ¿Ø¤À¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¼éÈ÷Åª¤ÊÉÛ¿Ø¡Ê£µ¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò³Ý¤±¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Áª¼ê¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÈ¿¾Ê¤É¤ª¤ê¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÂÎÎÏ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£È¿¾Ê¤ò²ø¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Áª¼ê¸òÂØÏÈ¤¬£µ¿Í¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ö¤ó¸íËâ²½¤·¤Ï¸ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÂåÏÈ£¶¿Í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤·¤«¤·Áª¼ê¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¼Ú¤êÊª¤À¡£Áª¼ê¤ËÉéÃ´Áý¤ÎÀßÄê¤ò¶¯Í×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡£Áª¼ê¤Ø¤ÎÈóÏÀÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡ÚÂçÇÔ¤ò¶²¤ì¤¿Á°È¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁ´£¸»î¹ç¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÌµËÅ¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤êÈó¸úÎ¨Åª¤ÊºîÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÉÛ¿Ø¤ò£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢´ÆÆÄºÓÇÛ¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÏÀ¡¢º¬ÀÏÀ¤òÁª¼ê¤Ë¶¯Í×¤·¤¿·ë²Ì¤Î¾¡Íø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÛµ¯¤·¤¿¤Î¤Ï²ÃÌÐ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¡£²ÃÌÐ¼þ¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î³µÇ°¤ò½é¤á¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿ÉÛ¿Ø¤Ï£´¡Ý£²¡Ý£²¡Ý£²¤À¤Ã¤¿¡£²¤½£¤Ç¤ÏÃæÈ×¥Õ¥é¥Ã¥È·¿£´¡Ý£´¡Ý£²¤¬ÄêÈÖ¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÃÌÐ¸µ´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¼°¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÃæÈ×¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î£´¡Ý£²¡Ý£²¡Ý£²¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È£²ÎóÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤È¥Ñ¥¿¥Ã¤ÈÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥¹¡×¤È¶«¤ÖÁ°¤ËÀßÄê¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡£É®¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÁª¼ê»þÂå¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢ºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬²ÃÌÐ¸µ´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤Ë´Ù¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¤½£¤È¤Îµ÷Î¥¤Î±ó¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾¡¢£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤Ò¤É¤¯»ÄÇ°¤Êµ¤Ê¬¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï³§Ìµ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2001Ç¯¤Î½Õ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£°¡Ý£µ¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨¤Ï¡¢Â³¤¯¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È£³¤Ê¤é¤Ì¥Õ¥é¥Ã¥È£µ¤ÎºîÀï¤ÇÎ×¤ß¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥È¥ë¥·¥¨¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¹¶·âÅªÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Ð......¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯±³½¤¯Ê¹¤³¤¨¤¿¡££µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¶·âÅª¤ËÎ×¤à¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ËÂ³¤¯ÂçÇÔ¤ò¶²¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢²òÇ¤¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¿¹ÊÝºÓÇÛ¤Ë¤â¡¢Åö»þ¤Î¥È¥ë¥·¥¨¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÂçÇÔ¤ò¶²¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£Á°È¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¤½¤³¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ëºîÀï¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Áª¼ê¸òÂØ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃ»´ü½¸Ãæ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂÎÎÏÅª¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ïµ»ÎÌº¹¤òµÕÅ¾¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¤½¤ì¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï·±Îý¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¾åÃ£¤¹¤ë¡£¶ÐÊÙ¡¢Ãé¼Â¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÁªÂò¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤¬¤Ê¤¼£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡£Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£ËÜ¿´¤Ï¸å¤í¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¡¢¼éÈ÷Åª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ·½â¤¬ÏªÄè¤·¤¿°ìÀï¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤òÎò»ËÅª¾¡Íø¤È´î¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¿ÊÊâ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÆüËÜ¤Î²þÁ±ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£É®¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤¦±Ç¤ë¡£