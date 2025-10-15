¥¨¥Ç¥£¥¢¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò3.5²¯～4.5²¯±ß¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤ò11～13±ß¤Ë½¤Àµ
¡¡¥¨¥Ç¥£¥¢ <3935> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬10·î15ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(3-8·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.4ÇÜ¤Î2.8²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3.4²¯±ß¢ª3.5²¯～4.5²¯±ß¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î10±ß¢ª11～13±ß(Á°´ü¤Ï7±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.2ÇÜ¤Î1.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.8¡ó¢ª11.6¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¢¨¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤¬¥ì¥ó¥¸¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ»ö¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
