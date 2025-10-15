ÂîµåÆüËÜÃË»Ò¤Î»àÆ®¤òÃæ¹ñ¾Î»¿¡¡À¤³¦7°Ì¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤¿¡×¾¾Åçµ±¶õ¤Î²¦¼Ô·âÇË¤Ï¡Ö²¦Á¿¶Ö¤Î¼åÅÀ¤òÏªÄè¡×¡Ú¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Û
¡ÖÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025¡×¤Ï14Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ð¥Íー¥·¥å¥ï¥ë¤ÇÃË»Ò¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È2－3¤ÇÇÔ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÆüËÜÃË»Ò¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£28Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæ¹ñÄ¶¤¨¤Ï¤Ê¤é¤º
ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦¹©Âç¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£ÎÂÌ÷ÖÂ¡¢²¦Á¿¶Ö¡¢ÎÓ»íÅï¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
½øÈ×¤ÎÆüËÜ¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬Ä¥ËÜÃÒ¤Ç¡¢À¤³¦7°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂÁê¼ê¤Ë·ã¤·¤¤¥é¥êー¤Î±þ½·¡£Âè3¥²ー¥à¤Þ¤Ç¥Ç¥åー¥¹¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢¶Ïº¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤ÀÃæ¡¢ºÇ½ª¥²ー¥à¤ò11－9¤Ç¼è¤êÀÚ¤ê¡¢¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－2¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¥¨ー¥¹¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬18ºÐ¤Î¾¾Åç¡£À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Î²¦Á¿¶Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯µ¤¤Î¹¶¤á¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£Âè2¡¢3¥²ー¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÂè5¥²ー¥à¤Ç¤â½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º11－7¤ÇÃ¥¼è¡£À¤³¦1°Ì¤«¤é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤¬¸«¤»¤¿Ê³Æ®¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÃæ¹ñÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤ÏÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀïÁ°¤Î¶¼°Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âè1¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÂÌ÷ÖÂ¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢À¤³¦4°Ì¤È¤ÎÀï¤¤¤òÁí³ç¡£
Âè2¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎÂÌ÷ÖÂ¤ÎÇÔÀï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢²¦Á¿¶Ö¤Î¼åÅÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡×¤È²¦¼Ô¤ËÆ°ÍÉ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¾¾Åç¤Î¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃæ¹ñÃË»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈÖ¶¸¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½øÈ×¤Î¶ìÀï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃæ¹ñÄ¶¤¨¤ÏÆ¨¤·¤¿ÆüËÜÃË»Ò¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¥ËÜÃÒ¤È¾¾Åç¤Î¾¡Íø¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²¦¹ñÁê¼ê¤Ë¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£