T-Pis、左から 亜耶（アヤ）、愛樹（アイジュ）、千夏（チカ）、トン兄（トンニー）、サトル

「イナズマイレブン」シリーズを彩ってきたT-Pistonzが、男女混成T-Pisと男性ユニットTonzに分割され、フレキシブルな活動形態をもって新章を始動させる。

2025年8月20日に『T-Pistonz 17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』Blu-rayをリリースしたT-Pistonzだが、10月13日に開催された大阪・バナナホールでのライブをもって、メンバーのコータが歌謡曲歌手・岡本幸太としての活動に専念するため脱退し、グループは新たな章に向けて2つのユニットに分割されることとなった。

新たに誕生するのは、男女混成のT-Pis（ティーピス）と、男性3人組のTonz（トンズ）だ。

T-Pisは、トン兄、千夏、亜耶、愛樹、サトルによる5人組で、平均年齢25歳のフレッシュなメンバーが、トン兄を中心にソウルフルな歌とダンスで新時代のパフォーマンスを展開するという。一方のTonzは、トン兄、イン・チキータ、アー・ダッチンの3名からなるグループで、長年の経験に裏打ちされた安定感あるステージングで、世代を超えたファンへと“イナズマ魂”を届けていくというミッションを担う。

ライブなどでは2グループが合体しT-Pis＋Tonzとして活動する構想もあり、両グループの共演によって、これまでの15年の歴史を新たに再構築し、すべての「イナズマイレブン」楽曲を包括的にパフォーマンスする特別なステージを実現していくとのことだ。

なお、2025年11月14日に世界同時発売されるゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』のテーマ曲8曲（Blu-ray付属CD収録曲）は、T-Pisバージョンとして新たに再録音されることも発表された。

新体制での初ライブ＜T-Pis First！＞は、12月20日（土）に横浜・1000 CLUBで開催される。以降も定期的にライブやファンミーティングを開催していく予定となっている。

◆ ◆ ◆

未知の可能性あふれるフレッシュな若いメンバー達と、新たな世界観を音楽で化学反応を起こしていく「T-Pis」気心知れたソウルメイト達と熱く楽しいパフォーマンスで歴代の曲を繰り広げ盛り上げていく「Tonz」 二組とも「これから」の未来に胸が踊っております。ライブ会場でみんなと一緒に歌い踊れる日を楽しみにしてます！──トン兄

◆ ◆ ◆

＜T-Pis First！＞

2025年12月20日（土）

＠横浜1000クラブ

※T-Pisとして初の単独ライブ

◆オフィシャルX