T-Pistonzが2グループに分割、T-PisとTonzで新体制スタート
「イナズマイレブン」シリーズを彩ってきたT-Pistonzが、男女混成T-Pisと男性ユニットTonzに分割され、フレキシブルな活動形態をもって新章を始動させる。
2025年8月20日に『T-Pistonz 17Song 2ndシーズン『観せます！ヒストリーヨ！』Blu-rayをリリースしたT-Pistonzだが、10月13日に開催された大阪・バナナホールでのライブをもって、メンバーのコータが歌謡曲歌手・岡本幸太としての活動に専念するため脱退し、グループは新たな章に向けて2つのユニットに分割されることとなった。
俺達のヴィクトリーロード— 岡本幸太😺🫰永遠の沼に堕ちたマリオネット💝 (@kota_okamoto) October 14, 2025
終わりました！
そしてT-Pistonzコータ
みんなに熱く熱く送ってもらって卒業となりました！
みんな本当にありがとう！
またね！の夢は諦めない！
これからも心の橋つながリーヨ！
コータの卒業アルバム として、ここに寄せ書きコメントしてくれたら嬉しいな😻⚡️ pic.twitter.com/dN259AC1Nz
新たに誕生するのは、男女混成のT-Pis（ティーピス）と、男性3人組のTonz（トンズ）だ。
T-Pisは、トン兄、千夏、亜耶、愛樹、サトルによる5人組で、平均年齢25歳のフレッシュなメンバーが、トン兄を中心にソウルフルな歌とダンスで新時代のパフォーマンスを展開するという。一方のTonzは、トン兄、イン・チキータ、アー・ダッチンの3名からなるグループで、長年の経験に裏打ちされた安定感あるステージングで、世代を超えたファンへと“イナズマ魂”を届けていくというミッションを担う。
ライブなどでは2グループが合体しT-Pis＋Tonzとして活動する構想もあり、両グループの共演によって、これまでの15年の歴史を新たに再構築し、すべての「イナズマイレブン」楽曲を包括的にパフォーマンスする特別なステージを実現していくとのことだ。
なお、2025年11月14日に世界同時発売されるゲーム『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』のテーマ曲8曲（Blu-ray付属CD収録曲）は、T-Pisバージョンとして新たに再録音されることも発表された。
新体制での初ライブ＜T-Pis First！＞は、12月20日（土）に横浜・1000 CLUBで開催される。以降も定期的にライブやファンミーティングを開催していく予定となっている。
未知の可能性あふれるフレッシュな若いメンバー達と、新たな世界観を音楽で化学反応を起こしていく「T-Pis」気心知れたソウルメイト達と熱く楽しいパフォーマンスで歴代の曲を繰り広げ盛り上げていく「Tonz」 二組とも「これから」の未来に胸が踊っております。ライブ会場でみんなと一緒に歌い踊れる日を楽しみにしてます！──トン兄
＜T-Pis First！＞
2025年12月20日（土）
＠横浜1000クラブ
※T-Pisとして初の単独ライブ