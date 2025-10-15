À¼Í¥¡¦Æü¹âÎ¤ºÚ¡¢É×¡¦ÆâÅÄÍºÇÏ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡À¼Í¥¡¦Æü¹âÎ¤ºÚ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÉ×ÉØ¤ä¤ó!!!!¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç2ÉÃ¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡¡¼«Á³¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡Ö¤´É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡ªÉ×¡¦ÆâÅÄÍºÇÏ¡õÆü¹âÎ¤ºÚ¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅöÆü¤ÏÆâÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±é¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¿¡ª¡ª¡ª¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤¢¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìËç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤â¤óÅê²¼¤¹¤ó¤¸¤ã¡ª¡ª¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡ª¡ªÇÒ¤à¤¾¡ª¡×¡ÖÂº¤¤¤Ç¤¹¼Ì¿¿Äó¶¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ×ÉØ¥Ä¡¼¥·¥ç¤Î¹ûµ¤¤¦¤á¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¹â¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡Á¥¸¥å¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥í¡¼¥é¡¿¥¥å¥¢¥é¥á¡¼¥ëÌò¡¢¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¿÷Äá¤¢¤¤Ìò¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¥ß¥ê¥àÌò¡¢¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥ê¥«Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£»ÒÌò»þÂå¤Ï¡Ø¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯6·î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤ÇÌó18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆ²ñ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯1·î1Æü¤ËÆâÅÄ¤È·ëº§Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
