ÆüËÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Î´Ú¹ñÌ¡²è¡ØÍý²Ê¥À¥Þ¥ó¡Ù¼Â¸³¥·¥ç¡¼³«ºÅ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¶Ã¤¡õÂç¶½Ê³¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Ê³Ø¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡É»ùÆ¸¸þ¤±³Ø½¬Ì¡²è¡Ö¤Ä¤«¤á¡ªÍý²Ê¥À¥Þ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦Ginza Sony Park¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö¥±¥à¥êË¤¡×¡ªÍý²Ê¥À¥Þ¥ó¼Â¸³¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó»á¤¬ºî¡¢¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó»á¤¬Ì¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Ê³Ø¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡É»ùÆ¸¸þ¤±³Ø½¬Ì¡²è¡£¿ÍÂÎ¤ä¼«Á³¡¢±§Ãè¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤ò¡¢²Ê³Ø¤Î¸¶Íý¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Æü´Ú¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ê¤Ç10Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡¢º£Ç¯80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÎÇîÍ÷²ñ¤ò³«ºÅÃæ¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡Ö¡Ø¤Ä¤«¤á¡ªÍý²Ê¥À¥Þ¥ó¡Ù¤ï¤¯¤ï¤¯¼Â¸³¥·¥ç¡¼¡×¡£¡Ø¤Ä¤«¤á¡ª¡¡Íý²Ê¥À¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç²Ê³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡¦¥·¥ó¤È¡¢Çî»Î¤Ë¤è¤ëÌó40Ê¬¤Î²Ê³Ø¼Â¸³¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥·¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿»£±ÆÉÕ¤¡£³Æ²ó30ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Æ»Ò¥Ú¥¢2000±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¿¿¶õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¸³¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Ë¤ªÅò¤äÌý¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Íñ¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´Ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿å¾øµ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»£±Æ¤òËþµÊ¡£7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤ä¤Ä¡Ê¿¿¶õ¼Â¸³¡Ë¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ø¤Ä¤«¤á¡ª±Ñ¸ì¥À¥Þ¥ó ±Ñ²ñÏÃ¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ó¤À¤»¡ªÊÔ¡Ù¤¬11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·±Ñ¸ì¤Î¤Þ¤ó¤¬¤òÀ©ºî¡£Æî¹ñ¤ÎÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥·¥ó¤¿¤Á°ì²È¤¬ËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Þ¤ó¤¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾ìÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤¬¤·¤¼¤ó¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö¥±¥à¥êË¤¡×¡ªÍý²Ê¥À¥Þ¥ó¼Â¸³¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥Õ¥ó»á¤¬ºî¡¢¥Ê¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó»á¤¬Ì¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Ê³Ø¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡É»ùÆ¸¸þ¤±³Ø½¬Ì¡²è¡£¿ÍÂÎ¤ä¼«Á³¡¢±§Ãè¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤ò¡¢²Ê³Ø¤Î¸¶Íý¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Æü´Ú¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¡×¡Ö¿¿¶õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¸³¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Ë¤ªÅò¤äÌý¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Íñ¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´Ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿å¾øµ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»£±Æ¤òËþµÊ¡£7ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤ä¤Ä¡Ê¿¿¶õ¼Â¸³¡Ë¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ø¤Ä¤«¤á¡ª±Ñ¸ì¥À¥Þ¥ó ±Ñ²ñÏÃ¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ó¤À¤»¡ªÊÔ¡Ù¤¬11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·±Ñ¸ì¤Î¤Þ¤ó¤¬¤òÀ©ºî¡£Æî¹ñ¤ÎÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥·¥ó¤¿¤Á°ì²È¤¬ËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Þ¤ó¤¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾ìÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤¬¤·¤¼¤ó¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£