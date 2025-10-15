Àé½©¡¡¡Ö»ä¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤¿°ìÈÖºÇ½é¤Îµ²±¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö²¿¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×Áê¼ê¤Ï¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ëå¤¬¤Ç¤¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¡£2¿Í»ÐËå¤Ç3ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àé½©¤Ï¡Ö¿ÆÀÌ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢Ëå¤¬Íè¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¿ÆÀÌ¤¬¤¦¤ï¡¼¤Ã¤ÆËå¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿¤³¤Î¿Í¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ï¡Ö¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤Þ¤ºÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëå¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ß¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬À¨¡¼¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â°ì½Ö¤¦¤ïÀ¨¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥´¥Û¥´¥Û¤Ã¤Æ¤½¤ìÁ´Éô½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢Àé½©¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤¿°ìÈÖºÇ½é¤Îµ²±¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¢¡£²¶¤ó¤Á¤³¤ó¤Ê»Ð¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£