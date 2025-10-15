ÆîËÌ¶³¦Àþ¤Ç°ä¹üÈ¯·¡ºÆ³«¡¡´Ú¹ñ¡¢22Ç¯¤«¤éÃæÃÇ
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï15Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤Î·³»ö¶³¦Àþ¤¬¤¢¤ëÈóÉðÁõÃÏÂÓ¡ÊDMZ¡Ë¤Ç¡¢2022Ç¯¤«¤éÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯ÀïÁè¡Ê1950¡Á53Ç¯¡Ë¤ÎÀï»à¼Ô¤Î°ä¹üÈ¯·¡»ö¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¡ÖÀï»à¼Ô¤Î°ä¹ü¤ò²ÈÂ²¤äÁÄ¹ñ¤Î¸µ¤ØÊÖ¤·¡¢DMZ¤òÊ¿ÏÂÃÏÂÓ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡×¤È¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÏÆîËÌ´Ö¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîËÌ¤Ï2018Ç¯9·î¤Î·³»ö¹ç°Õ¤Ç°ä¹üÈ¯·¡¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬±þ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê´Ú¹ñÂ¦¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆîËÌ´Ö¤Î·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯·¡¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ï¶³¦Àþ¤Ë¶á¤¤¹¾¸¶Æ»Å´¸¶·´¤Ë¤¢¤ëÄ«Á¯ÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¢ÇòÇÏ¹âÃÏ¡£