¤³¤Î1Ç×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ä¤»¤ë¤«¡ÄÁïÌÀ¤Ê¥Þ¥Þ¿ý»Î¤¬¸«¤»¤¿ÀäÉÊ¤Î¡È¥¡¼Ç×»Ä¤·¡É¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ËÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î1Ç×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ä¤»¤ë¤«¡Ä¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î14Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Åì1¶É¤ËÇÜËþ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆî2¶É¤ÎËþ´Ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¸÷¤ë°ì¶É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤³¤«¤é²¿ÀÚ¤ë¡©Àõ¸«¤ÎÁªÂò¤Ï
¡¡Àõ¸«¤ÎÇÛÇ×¤ÏÀÖÇ×¤¬1Ëç¡¢Î¾ÌÌ¥¿¡¼¥Ä¤¬1¤Ä¡¢¤¢¤È¤Ï¥«¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¼«É÷¡¦¾ìÉ÷¤ÎÆî¤¬1Ëç¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2½äÌÜ¡¢ÀÖ5º÷¤ò°ú¤¤¤ÆÌÌ»Ò¤ò1¤Ä´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÀõ¸«¤¬¾¯¹Í¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡ÖÆî¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£9Åû¤«¶åËüÀÚ¤ë¤«¡¢ÆîÀÚ¤ë¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³Î¤«¤ËÆî¤¬½Å¤Ê¤ê¥Ý¥ó¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤¢¤êÂÇÅÀ¤â¸«¹þ¤á¤ëÄ¶ÆÃµÞ·ô¡£Àõ¸«¤Ï9ÅûÀÚ¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤¬¥º¥Ð¥êÀµ²ò¤Ë¡£¼¡½ä¡¢Æî¤ò½Å¤Í¤ë¤È6½äÌÜ¤ËEARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤éÆî¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë¥Ý¥ó¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£Ä¾¸å¤Ë¼ÆÅÄ¤¬7Åû¤òÀÚ¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÀõ¸«¤Ï¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¤·¤¿¡£¥À¥ÖÆî¡¦ÀÖ2¤ÎËþ´Ó¡¢8000ÅÀ¤Ï2ÃåÌÜ¤ò°ú¤Î¥¤¹Âç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¡£²¼ÀÐ¤â¡ÖÆî»Ä¤·¤¬³è¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢´ÑÀï¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÀõ¸«ÎÉ¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¼êÇï»Ò¤ÇÆî¤òÀÚ¤é¤º¤Ë¥¢¥¬¥ê¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ÁªÂò¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
