山口美央子が、10月22日にリリースする『LOVE & SALT』（読み：ラヴ・アンド・ソルト）に先駆けて、アルバム収録曲「MAGIC」のリリックビデオを公開した。

本楽曲は、近年の洋楽傾向も踏まえ、アッパーでダンサブルな要素を強めた新作のムードを代表する1曲に仕上がっているという。また、発売日には東京・Yamaha Sound Crossing Shibuyaにてトーク&ミニライブのフリーイベントが行われる。新作のプロデューサー松武秀樹、元CoCoの宮前真樹、作詞家クリス・モズデルの出席が予定されている。

アルバム『LOVE & SALT』では、初期YMOに貢献したシンセサイザープログラマーで、山口のデビュー時からのコラボレイターでもある松武秀樹がプロデュースとミックスを担当している。また、マスタリングはROVOやDUB SQUADのメンバーとしても活躍する益子樹が手がける。持ち前のミスティックなムードとソングクラフトの妙は不変ながら、アッパーでダンサブルな彼女の新生面が際立つ作風。Tr1には屋敷豪太がドラムスで参加。Tr10は、注目の新世代クリエイター・原口沙輔によるTr3のリミックス。Tr8, 10ではかつてYMOの歌詞を手がけたクリス・モズデル（Chris Mosdell）が英語歌詞を提供しているという。完全生産限定盤（Special Edition）は、作曲家としても300曲以上の楽曲を他アーティストに提供している山口が、その中から自選した特典CD『Mioko’s Songbook』を付加した2枚組で、彼女の多彩な才能を再認識させる構成となっているとのことだ。

◾️アルバム『LOVE & SALT』

2025年10月22日（水）発売

特設サイト：https://www.110107.com/mioko_loveandsalt

発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ ◆Special Edition…完全生産限定盤

MHCL-31107〜8（2CD）\5,500（税込）

高品質Blu-spec CD2／デジパック仕様／山口美央子セルフライナーノーツ掲載 ◆通常盤

MHCL-31109 \3,850（税込）

高品質Blu-spec CD2／山口美央子セルフライナーノーツ掲載 ◆収録曲

[完全生産限定盤Disc 1／通常盤] LOVE & SALT

1.FREYA

2.LOVE & SALT

3.MAGIC

4.TIMELESS

5.SALOMÉ

6.刹那逢はまし恋牡丹

7.SPACY LOVE

8.DIAMOND-EYED

9.夢百姿

10.SEVEN SEAS OF DREAMS (“MAGIC” Remixed by Sasuke Haraguchi)

全作詞（8, 10除く）・作曲・編曲：山口美央子

作詞（8, 10）：クリス・モズデル [完全生産限定盤Disc 2] Mioko’s Songbook

1.泳ぐ／今井美樹（1989）

作詞：岩里祐穂 作曲：山口美央子 編曲：武部聡志

2.夢の夜／今井美樹（1991）

作詞：今井美樹 作曲：山口美央子 編曲：佐藤 準

3.空／奥菜 恵（1998）

作詞：夏野芹子 作曲：山口美央子 編曲：旭 純

4.秋の貝殻／Qlair（1992）

作詞：工藤順子 作曲：山口美央子 編曲：山川恵津子

5.眩しくて／Qlair（1992）

作詞：工藤順子 作曲：山口美央子 編曲：新川 博

6.EQUALロマンス／CoCo（1989）

作詞：及川眠子 作曲：山口美央子 編曲：中村 哲

7.日々の泡／郷 ひろみ（1999）

作詞：松井五郎 作曲：山口美央子 編曲：岩本正樹

8.Yours／斉藤由貴（1991）

作詞：斉藤由貴 作曲：山口美央子 編曲：上杉洋史

9.ふたり／澤田知可子（1992）

作詞：沢 ちひろ 作曲：山口美央子 編曲：若草 恵

10.adagio／鈴木雅之（2004）

作詞：松井五郎 作曲：山口美央子 編曲：大野宏明

11.Recede〜遠ざかりゆく想い〜／鈴木雅之（1999）

作詞：高杉 碧 作曲：山口美央子 編曲：有賀啓雄

12.くしゃみ／ともさかりえ（1996）

作詞：秋元 康 作曲：山口美央子 編曲：西平 彰

13.午後の浜辺で／西田ひかる（1998）

作詞：及川眠子 作曲：山口美央子 編曲：山川恵津子

14.風の中の少年／光GENJI（1991）

作詞：秋谷銀四郎 作曲：山口美央子 編曲：米光 亮

15.嘆きの天使／吉田真里子（1989）

作詞：森 雪之丞 作曲：山口美央子 編曲：武部聡志

16.もう夢からさめないで／渡辺満里奈（1988）

作詞：あさくらせいら 作曲：山口美央子 編曲：山川恵津子 Amazon限定特典：メガジャケ ※特典が無くなり次第終了となります。 ◆山口美央子『LOVE & SALT』発売記念トーク&ライブ

日時：2025年10月22日（水）19:00〜20:00（OPEN 18:30）

会場：Yamaha Sound Crossing Shibuya STAGE（東京都）

出演者：山口美央子 スペシャルゲスト：松武秀樹、宮前真樹、クリス・モズデル

ナビゲーター：吉村栄一

料金：無料

詳細：

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2025/251022-01/

