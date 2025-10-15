Mrs. GREEN APPLE、10月16日20:00より“Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ”をYouTube生配信
デビュー10周年を迎え、さまざまなプロジェクトでファンを楽しませてきてくれたMrs. GREEN APPLEが明後日10月16日20:00より、“Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ”としてYouTube生配信をオフィシャルYouTubeチャンネルで行うことが発表となった。
昨年2024年12月には、10周年プロジェクト『MGA MAGICAL 10 YEARS』の記者発表を行なった彼らだが、今回発表される内容は謎のまま。当日の発表を待つしかなさそうだ。
Mrs. GREEN APPLEは、10月から5大ドームツアー＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞を開催するほか、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』を11月28日に同時公開する。さらに展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催するなど、まだまだ10周年プロジェクトが目白押しだ。
▶Mrs. GREEN APPLE Official YouTube Channel
https://www.youtube.com/@MrsGREENAPPLE_Official/
■展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』
【東京会場】
日程：2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)
時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00
会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C
東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F
【福岡会場】
日程：2026年2月7日(土)〜2月21日(土)
会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F
【大阪会場】
日程：2026年3月2日(月)〜3月31日(火)
会場：VS. (グラングリーン大阪内)
大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク VS
※開催時間は会場ごとに異なります。
▼チケット
【東京会場】
●一般
・平日(年末年始除く)：4,300円
・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：4,500円
●子供(小学生)
・平日(年末年始除く)：2,100円
・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：2,300円
※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)
【福岡会場】
●一般
・平日：3,300円
・休日：3,500円
●子供(小学生)
・平日：1,600円
・休日：1,800円
※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)
【大阪会場】
●一般
・平日：4,300円
・休日(土・日・祝日)：4,500円
●子供(小学生)
・平日：2,100円
・休日(土・日・祝日)：2,300円
※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)
※チケット料金はお一人様の税込価格となります。
※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
■ドキュメンタリー映画＋ライブフィルム 2作品全国同時公開
●ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
●ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』@2025 MGA Film Partners
2025年11月28日(金) 2作品同時公開
【ムビチケ前売券】
▼パンフレット付きムビチケ前売券(カード)
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM(仮)』パンフレット＋ムビチケ前売券(カード券2枚)
発売日：9月22日(月)18時
価格：6,700円(税込)
購入場所：TOHO theater STORE
11月中旬より順次発送、劇場公開日11月27日(木)までにお届けいたします。
※セットで購入の方には特典付き(特典は数量限定・内容は後日発表)
※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定です。
※本商品の受付は11月14日(金)まで承ります。
※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれますので予めご了承ください。
詳細：https://tohotheaterstore.jp/items/103173000
▼グッズ付きムビチケ前売券(カード)
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM(仮)』MGAムビチケアクリルフレーム(オリジナルBOX付)＋ムビチケ前売券(カード券2枚)
発売日：9月22日(月)18時
価格：7,470円(税込)
購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online
※グッズの単品販売はございません。11月26日(水)より順次お届け予定。
※本商品の受付は10月15日(水)まで承ります。
詳細：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/
▼ムビチケ前売券(カード)
価格：
・ライブフィルム：3,000円(税込)
・ドキュメンタリー：1,500円(税込)
※ムビチケ前売券(カード)、ムビチケ前売券(オンライン)、ムビチケ前売券(コンビニ)を10月31日(金)より販売予定。
詳細：https://mga10years-film.jp/
◾️＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞
【愛知公演】
10月25日(土) バンテリンドーム ナゴヤ
開場16:00 / 開演18:00
10月26日(日) バンテリンドーム ナゴヤ
開場14:00 / 開演16:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【北海道公演】
11月01日(土) 大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
開場16:00 / 開演18:00
11月02日(日) 大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)
開場15:00 / 開演17:00
（問）WESS info@wess.co.jp
【福岡公演】
11月08日(土) みずほPayPayドーム福岡
開場16:00 / 開演18:00
11月09日(日) みずほPayPayドーム福岡
開場15:00 / 開演17:00
（問）BEA 092-712-4221
【大阪公演】
11月15日(土) 京セラドーム大阪
開場16:00 / 開演18:00
11月16日(日) 京セラドーム大阪
開場15:00 / 開演17:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
【東京公演】
12月15日(月) 東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00
12月16日(火) 東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00
12月19日(金) 東京ドーム
開場16:00 / 開演18:00
12月20日(土) 東京ドーム
開場15:00 / 開演17:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
