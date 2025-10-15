■ドキュメンタリー映画＋ライブフィルム 2作品全国同時公開

●ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

●ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』@2025 MGA Film Partners

2025年11月28日(金) 2作品同時公開

【ムビチケ前売券】

▼パンフレット付きムビチケ前売券(カード)

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM(仮)』パンフレット＋ムビチケ前売券(カード券2枚)

発売日：9月22日(月)18時

価格：6,700円(税込)

購入場所：TOHO theater STORE

11月中旬より順次発送、劇場公開日11月27日(木)までにお届けいたします。

※セットで購入の方には特典付き(特典は数量限定・内容は後日発表)

※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定です。

※本商品の受付は11月14日(金)まで承ります。

※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれますので予めご了承ください。

詳細：https://tohotheaterstore.jp/items/103173000

▼グッズ付きムビチケ前売券(カード)

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM(仮)』MGAムビチケアクリルフレーム(オリジナルBOX付)＋ムビチケ前売券(カード券2枚)

発売日：9月22日(月)18時

価格：7,470円(税込)

購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online

※グッズの単品販売はございません。11月26日(水)より順次お届け予定。

※本商品の受付は10月15日(水)まで承ります。

詳細：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/

▼ムビチケ前売券(カード)

価格：

・ライブフィルム：3,000円(税込)

・ドキュメンタリー：1,500円(税込)

※ムビチケ前売券(カード)、ムビチケ前売券(オンライン)、ムビチケ前売券(コンビニ)を10月31日(金)より販売予定。

詳細：https://mga10years-film.jp/