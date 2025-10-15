ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¡Ö20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¡×°ÂÂÇ¤¬µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡Á°Æü¤Ï¹¥µ¡¤Ç¡È2·É±ó¡É¤â1»à3ÎÝ¤Î¹¥µ¡À¸¤«¤¹
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬4»î¹ç¡¢20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2ÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2¤Ä¤Î»°¿¶¤È¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾Á°¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥Ó¡¼Åê¼ê¤¬7µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢4»î¹ç¡¢20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ïµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ï¹¥µ¡¤Ç2¤Ä¤Î¿½¹ð·É±ó¤È¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÇ´¤Ã¤Æ¡¢¹¥Åê¸«¤»¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò±ç¸î¤¹¤ëÂç¤¤Ê1ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£