´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Î´ÑµÒ·ã¸º¡Ö¾×·âÅª¤Ê¿ôÃÍ¡×¡¡Ëþ°÷¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é°ìÅ¾¡ÄÊì¹ñÃ²¤¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¾õ¤À¡×
´Ú¹ñ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤â¡¢´ÑµÒ¿ô¤Ï2Ëü2206¿Í
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öinterfootball¡×¤Ï¡¢2Ëü¿Í¶¯¤À¤Ã¤¿´ÑµÒ¿ô¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡10·î10Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ï6Ëü3237¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¿ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ï2Ëü2206¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£FW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤é¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤â¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤È¡¢Ï¢µÙÃæ¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤ÏÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¾×·âÅª¤Ê¿ôÃÍ¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´Ñ½°¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô´ÑµÒ¤À¤±¤ò¼õ¤±¤¿»þÂå¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¾ï¤Ë¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë»î¹ç¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¶¥µ»Á°¤Ï¤¤¤Ä¤âÃó¼Ö¤·¤Ë¤¯¤¯Æþ¾ì¤âÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£²÷Å¬¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¶õÀÊ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤ÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¡¢Á°²ó¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤¬0-5¤ÎÂçÇÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Íî¤Á¤¿¾õ¶·¤Ç2Ëü2206¿Í¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤À¡×¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÆ±Î½¤ÎMF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸ø¼°¤Î´ÑµÒ¿ô¤ò¸«¤¿¡£2Ëü2000¿Í¤Û¤ÉÍè¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤¬ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î´ÑµÒ¿ô¤Ç¤ÏºÇÄã¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î·ë²Ì¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë