¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Çµ×¡¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.125¤ÈÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤â3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿7²ó1»à»°ÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£±¦Á°¤Ø±¿¤Ó¡¢¥ê¡¼¥É¤ò4-1¤È¹¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î½éÀï¤â3»Íµå¤Ê¤¬¤é2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬¼Â¤Ë20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
