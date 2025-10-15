「ロックの父」チャック・ベリーのドキュメンタリー映画、生誕100周年を記念し2026年公開
「ロックの父」チャック・ベリーの生誕100周年を記念し、ドキュメンタリー映画『チャック・ベリー ブラウン・アイド・ハンサム・マン』が、2026年1月16日より角川シネマ有楽町とUPLINK吉祥寺にて公開、1月17日より新宿K’s cinemaほかにて全国順次公開となることが決まった。併せて、日本版ビジュアルが解禁となった。
【写真】“ロックの父”の異名を持つ「チャック・ベリー」フォトギャラリー
本作は、ベリー本人のインタビューやパフォーマンスのほか、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ジミ・ヘンドリックス、キース・リチャーズ、ポール・マッカートニー、ブルース・スプリングスティーン、トム・ペティ、ジェフ・リンなどのロック・レジェンドたちによる彼の楽曲のカバーで構成される。ナレーションは俳優ダニー・グローヴァーが担当している。
チャック・ベリー（1926‐2017）は、ロックンロール創始者の代表格で、1950年代にギター主導のビートとストーリーテリング的な歌詞を融合させ、ロックンロールの原型を作り上げた。彼のギター・リフ（特に『ジョニー・B・グッド』の冒頭）は、後の無数のロックバンドに模倣され、代表曲『ジョニー・B・グッド』は、人類の文化の象徴として1977年、NASAのボイジャー宇宙探査機に搭載されたゴールデンレコードに収録された。若者文化とアイデンティティーを音楽で表現し、若者中心の大衆音楽という新しい潮流を築いた点が革命的であった。
また、当時の米国では、黒人アーティストが主流のラジオや白人観客の前で演奏することは困難だったが、ベリーは人種の壁を超えて人気を博した初の黒人ロックンローラーで、後続の黒人アーティストの道を切り開いたパイオニアでもある。
彼は単なるパフォーマーではなく、作詞・作曲家としての才能も高く評価されている。歌詞は非常に詩的かつ風刺的で、米社会を鋭く切り取ったものも多い。1986年、ロックの殿堂入りをした最初のアーティストの一人であり、1984年グラミー賞特別功労賞（生涯業績賞）を受賞、2000年ケネディ・センター名誉賞を受賞した。
映画では、90歳で亡くなったベリーを追悼するナレーションに続き、さまざまなレジェンドたちがベリーの天才ぶりを以下のようにたたえる。
「寂しいよチャック、安らかに」（バラク・オバマ）、「大きな光が消えた」（キース･リチャーズ）、「その詩、情熱、そして影響力に感謝」（キース・アーバン）、「あなたの音楽は俺たちの中に永久に刻まれている」（ミック・ジャガー）、「偉大で純粋なロック作曲者」（ブルース・スプリングスティーン）、「俺たち皆の原点」（レニー・クラヴィッツ）、「ロックの父が逝った」（アリス・クーパー）。
この度公開された日本版メインビジュアルは、足を開き気味にしたベリーがギターを弾く、ベリーらしい写真を配し、赤、黒、白という色のコントラストで、生誕100周年公開を祝う、鮮やかで美しい仕上がりになっている。
映画『チャック・ベリー ブラウン・アイド・ハンサム・マン』は、2026年1月16日より角川シネマ有楽町とUPLINK吉祥寺にて公開、1月17日より新宿K’s cinemaほかにて全国順次公開。
【写真】“ロックの父”の異名を持つ「チャック・ベリー」フォトギャラリー
本作は、ベリー本人のインタビューやパフォーマンスのほか、ビートルズ、ローリング・ストーンズ、ジミ・ヘンドリックス、キース・リチャーズ、ポール・マッカートニー、ブルース・スプリングスティーン、トム・ペティ、ジェフ・リンなどのロック・レジェンドたちによる彼の楽曲のカバーで構成される。ナレーションは俳優ダニー・グローヴァーが担当している。
また、当時の米国では、黒人アーティストが主流のラジオや白人観客の前で演奏することは困難だったが、ベリーは人種の壁を超えて人気を博した初の黒人ロックンローラーで、後続の黒人アーティストの道を切り開いたパイオニアでもある。
彼は単なるパフォーマーではなく、作詞・作曲家としての才能も高く評価されている。歌詞は非常に詩的かつ風刺的で、米社会を鋭く切り取ったものも多い。1986年、ロックの殿堂入りをした最初のアーティストの一人であり、1984年グラミー賞特別功労賞（生涯業績賞）を受賞、2000年ケネディ・センター名誉賞を受賞した。
映画では、90歳で亡くなったベリーを追悼するナレーションに続き、さまざまなレジェンドたちがベリーの天才ぶりを以下のようにたたえる。
「寂しいよチャック、安らかに」（バラク・オバマ）、「大きな光が消えた」（キース･リチャーズ）、「その詩、情熱、そして影響力に感謝」（キース・アーバン）、「あなたの音楽は俺たちの中に永久に刻まれている」（ミック・ジャガー）、「偉大で純粋なロック作曲者」（ブルース・スプリングスティーン）、「俺たち皆の原点」（レニー・クラヴィッツ）、「ロックの父が逝った」（アリス・クーパー）。
この度公開された日本版メインビジュアルは、足を開き気味にしたベリーがギターを弾く、ベリーらしい写真を配し、赤、黒、白という色のコントラストで、生誕100周年公開を祝う、鮮やかで美しい仕上がりになっている。
映画『チャック・ベリー ブラウン・アイド・ハンサム・マン』は、2026年1月16日より角川シネマ有楽町とUPLINK吉祥寺にて公開、1月17日より新宿K’s cinemaほかにて全国順次公開。