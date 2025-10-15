“日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、トレーニングウェアでボディラインあらわ「スタイル最高です」「マヂ天使」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が、15日までにインスタグラムを更新。ピラティスを頑張るかわいい姿に絶賛が相次いでいる。
【別カット】引き締まったボディがカッコいい堀江アナ（ほか2枚）
チャイナドレス姿で瓦を割る動画がバズった堀江アナ。今回の投稿では「少しのストレッチでも、深呼吸でも、自分の身体を大切にしてあげる時間は、ちゃんと心の栄養になる ピラティスでは、姿勢も呼吸も心もまっすぐ整う感じがして大好き」とつづり、トレーニングに励む瞬間を写したソロショットをアップ。ブラウンとブラックのウェアを着た彼女の体はモデルのように引き締まっており、美ボディのラインがあらわになっている。
コメント欄にはファンから「スタイル最高です」「マヂ天使」「完璧なスタイル」「トレーニングウェア姿も良いなぁ」など、絶賛の声が上がっていた。
■堀江 聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）
