DOWNTOWN+¡¢Æ°²èÆâÍÆ¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¡¡Ö7:3¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN+¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¸ø¼°SNS¤¬2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½¹ð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤ËÜ²»¤âÂ³¡¹¤È¡×
¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£·î³Û1100±ß¡¦Ç¯³Û1Ëü1000±ß¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
11·î1Æü¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²èÅù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï24Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï14Æü¡¢¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡¡7:3¥È¡¼¥¯¡Û¤È¤·¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬»Å³Ý¤±¤ë¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤È"¤È¤¢¤ëºî¶È"¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ò¤ï¤¹¡Ø7:3¥È¡¼¥¯¡Ù¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤ËÜ²»¤âÂ³¡¹¤È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤Î3/7¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö7:3¥È¡¼¥¯¡×¤Î¥í¥´²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê¿Í¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¡HEY¡ß3¤ä½é´ü¤ÎDX¤ß¤¿¤¤¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¥²¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¸«¤ì¤¿¤é¥¢¥Ä¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥È¡¼¥¯¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬Æó¿Í¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¿Â½õ¤Ë¤¤¤ä¤ó¤È¤«¥È¡¼¥¯¸«¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¡¼¥¯¤Ë½¸Ãæ½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤«¤é»×¤ï¤ºÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÏÃ¤¹¤Î¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¥®¥ã¥é£·³ä¤ä¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤ËÈÖÁÈÆâÍÆ¤ò¹Í»¡¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ë¡£