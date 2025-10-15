王女は運命の相手？ 就寝中の彼女に思わず手を伸ばす将軍／虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです
『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです』（三沢ケイ：原作、羽是：漫画/主婦と生活社）第7回【全8回】
【漫画】『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです』を第1回から読む
前世、地獄のような結婚生活を送った女は、その記憶を持ったままデグルス国の王女・アネットに転生した。誰もが憧れるような“お姫様”に転生するも王族から冷遇を受けて、今世もとても幸せとは言えない環境。そんな中、戦争で功績を上げた将軍・フォルカーへの褒賞として、アネットが彼の元へ嫁ぐことになる。しかしこの結婚は、疎ましい者たちを遠ざけるための王による策略だった。そのため、アネットとフォルカーはお互いのことを「望まない結婚だったのでは」と気の毒に思いながら結婚生活を始めたのだが――？ 政略結婚から始まる悲運の転生王女×生真面目軍人のじれ甘溺愛ファンタジー『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです』をお楽しみください！
