´±¸øÄ£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä·ÈÂÓ¥­¥ã¥ê¥¢4¼Ò¹çÆ±¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡ªÂè8²ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖJPAAWG General Meeting¡×

¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹ñÆâ¶È³¦ÃÄÂÎJPAAWG(¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼¥¢¡¼¥°)¤¬¡¢Âè8²ó¤È¤Ê¤ëÇ¯¼¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖJPAAWG General Meeting¡×¤ò2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¡¦5Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÆGoogleËÜ¼Ò¤Îµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´±¸øÄ£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢4¼Ò¹çÆ±¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¹Ö±é¤¬Â¿¿ô¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Âè8²ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖJPAAWG General Meeting¡×
Ì¾¾Î¡§JPAAWG 8th General Meeting
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¡¦5Æü(¿å)
²ñ¾ì¡§¹âÃÎ»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶¤«¤ë¤Ý¡¼¤È (°ìÉô¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ (¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ×»öÁ°ÅÐÏ¿)
¼çºÅ¡§JPAAWG ±¿±Ä»öÌ³¶É
¡ÖJPAAWG General Meeting¡×¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤ä¸¦µæ¼Ô¡¢³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤¬¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¾ðÊó¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¼±¼Ô¤äÀè¿Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢²áµî7²ó¤Î³«ºÅ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄê°÷¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¿½¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
8²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Â¾¤Ç¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GoogleËÜ¼Òµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é
Æü»þ¡§11·î4Æü(²Ð) 14:00¡Á14:45 (Æ±»þÄÌÌõ¤¢¤ê)
À¤³¦¤Ç18²¯¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëGmail¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆGoogleËÜ¼Ò¤Îµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô2Ì¾¤¬´ðÄ´¹Ö±é¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÎÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¥¹¥Ñ¥àÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢Gmail¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÇº¤àµ»½Ñ¼Ô¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼ÔÉ¬¸«¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
´±¸øÄ£¡¦4¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ»²²Ã¸ÂÄê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
11·î5Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ê¤·¤Î¸½ÃÏ»²²Ã¤Ç¤Î¤ßÄ°¹Ö¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤Î¹ñºÝ¾ðÊó¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤ä¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÔÅ¬ÀµÍøÍÑÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë´±¸øÄ£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢4¼Ò¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢SMS¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°(¥¹¥ß¥Ã¥·¥ó¥°)ÂÐºö¤ÈÌÂÏÇ¥á¡¼¥ëÂÐºö¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡¢JPAAWG¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÐºö¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü»þ¡§11·î5Æü(¿å) 11:00¡Á11:45
ÃøÌ¾¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤ÎÆ°¸þ¤äÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥Í¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤ã¤ó¡ú¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢KesagataMe¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯
Æü»þ¡§11·î4Æü(²Ð)¡¦5Æü(¿å) 13:00¡Á13:45 (¸½ÃÏ»²²Ã¤Î¤ß)
°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í»²²Ã¼Ô¤â´Þ¤á¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢±¿ÍÑ¡¢Ë¡Î§¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ê¤Î²ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦30ºÐÌ¤Ëþ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ËÈ¯É½¤Î¾ì¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¼Ô¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀìÌç²È¤«¤éÄ¾ÀÜºÇ¿·Æ°¸þ¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤È½Ð²ñ¤¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
JPAAWG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè8²ó General Meeting¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
