´ôÉìŽ¥ÈôÂÍ»Ô¤Ë»ÔÆÈ¼«¤ÎŽ¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×Ãí°ÕÊóŽ£ ¤³¤È¤·¤Ï¥¨¥µ¤Î¡È¥Ö¥Ê¤Î¼Â¡É¾¯¤Ê¤¯¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤ë´í¸±À¤¬Áý²Ã ¥¯¥Þ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÄ«Ž¥Í¼¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤Æ
´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Ë¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î½ÐË×Ãí°ÕÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥µ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉìŽ¥ÈôÂÍ»Ô¤Ë»ÔÆÈ¼«¤ÎŽ¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×Ãí°ÕÊóŽ£ ¤³¤È¤·¤Ï¥¨¥µ¤Î¡È¥Ö¥Ê¤Î¼Â¡É¾¯¤Ê¤¯¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤ë´í¸±À¤¬Áý²Ã ¥¯¥Þ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ëÄ«Ž¥Í¼¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤Æ
¤³¤È¤·¤Ï¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±Â¤òµá¤á¤Æ¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈôÂÍ»Ô¤Ï»ÔÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×Ãí°ÕÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¤Ï¡¢¿À²¬Ä®¤Î»³Ãæ¤Ç¥ï¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿80Âå¤ÎÎÄ»Õ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Æ¬¤Ê¤É¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÂÍ»Ô¤Ï¡¢Ä«¤äÍ¼Êý¤Ê¤É¥¯¥Þ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢»³¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ï¡¢Îë¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É²»¤Î½Ð¤ë¤â¤Î¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Î³Á¤ä·ª¤Ê¤É¤ÏÁá¤á¤Ë¼ý³Ï¤·¡¢À¸¤´¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¼è¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£