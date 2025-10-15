JR¤Î¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡×¤¤¤«¤¬¡© 6ÁÈ¸ÂÄê ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç»°Âë»Ô¤¬¡ÈÊÖÎéÉÊ¡ÉÍÑ°Õ
¡Ö¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎ¸³¡×³«ºÅ
¡¡JRÅìÆüËÜÈ¬²¦»Ò»Ù¼Ò¤È»°Âë»Ô¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡¢Æ±»Ô½é¤ÎJRE MALL¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÖÎéÉÊ¡Ö»°Âë¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎ¸³¡×¤Î´óÉÕ¼õÉÕ¤ò17Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´°À®Í½ÁÛ¿Þ¡Û»°Âë¤Î¸ÙÀþ¶¶¡Ö³¬ÃÊ¤À¤±¡×¤ËÊÑ¿È¤Ø¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤JRÅìÆüËÜ¤Î»°Âë¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢Æþ¶èÎó¼Ö¾è¼Ö¡¢±¿Å¾Âæ¸¡ºº¡¢¾²²¼¸¡ºº¡¦¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥ÕÆ°ºî¡¢¹½Æâ±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¢¹½Æâ¶ÈÌ³¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢µÇ°»£±Æ¤Ê¤É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö»°Âë¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎ¸³¡×¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°¤Ë³«ºÅ¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¿Æ»Ò2¿Í1ÁÈ¡Ê»Ò¶¡¤Ï¾®³ØÀ¸¡Á¹â¹»À¸¡Ë¤Ç¡¢Êç½¸¤Ï6ÁÈ12¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢JRE MALL¤Ç11·î20Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡£´óÉÕ¶â³Û¤Ï8Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢»°Âë»ÔÌ±¤Ï¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£