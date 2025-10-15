¥²¥¹¥È¤ÏÅì³¤Íý²½¡ªwiwiw ¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¸þ¤±»öÎã¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÖÅì³¤Íý²½¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤ÎÄ©Àï¡×
´ë¶È¤ÎDEI(¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó)¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òwiwiw¤¬¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤Ë¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¸þ¤±»öÎã¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÅì³¤Íý²½¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖÁ´°÷³èÌö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°é»ù¡¦²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¼ÂÁ©Îã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Åì³¤Íý²½¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤ÎÄ©Àï¡ÁÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é»ù¡¦²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¼ÂÁ©
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 14:00¡Á15:30
²ñ¾ì¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ (DEI Campus²ñ°÷¡¦ÂÎ¸³»²²Ã)
ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤ÎDEI¡¦¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô
Äê°÷¡§50Ì¾
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://www.wiwiw.com/event/9619
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¡¢wiwiw¤¬Äó¶¡¤¹¤ëDEI¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDEI Campus¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤Íý²½¤Î¿Í»öÉô¤ÇÆ¯¤¤¬¤¤²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹â¶¶ Áï»Ò»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÁ´°÷³èÌö¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Î¾Î©»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤ò°é»ù¡¦²ð¸î´ü¤Ë¸Â¤é¤º¡ÖÁ´¼Ò°÷¡×¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¼Ò°÷¤¬¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂº½Å¤·¤¿Æ¯¤Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°é»ù¡¦²ð¸î¤ò¡ÖÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
Åì³¤Íý²½¤Ç¤Ï¡¢°é»ù¡¦²ð¸î¡¦¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸Æ¯¤Êý¡×¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤ò¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò°é¤àµ¡²ñ¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼Ò°÷¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¼ê¸ü¤¤¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
Ç¥¿±´ü¤«¤éÉü¿¦¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å»Ê¤È¤Î·×²èÅª¤ÊÌÌÃÌ¤äÎ¾Î©»Ù±ç¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¶¡¤¬À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò°é¤à»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê
²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤Ç²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÁêÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£
¸Ä¿Í¤Î´èÄ¥¤ê¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ä¿¦¾ì¤Î°Õ¼±ÊÑÍÆ¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼±²þ³×¤òÂ¥¤¹Æ±¼Ò¤Î¼ÂÁ©¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤Íý²½¤Î¼ÂÁ©Îã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´°÷³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢Î¾Î©»Ù±ç¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»þ´ÖÀ©Ìó¤ò¡ÖÀ©Ìó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤ä¡¢¼Ò°÷¼çÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÁ´°÷³èÌö¤äÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í»ö¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òwiwiw¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¸þ¤±»öÎã¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÖÅì³¤Íý²½¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤ÎÄ©Àï¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
