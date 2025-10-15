ìÔÂô¤Ë3Èø»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¡¢¡È¿À¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Þ¤µ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É³¤Ï·¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡Í®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤È¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥ÈÀ¸Õª¾ßÌý¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡Í®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¿¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¿¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥ÈÀ¸Õª¾ßÌý¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ¡¡¢¨µå¾ìÅ¹ÊÞ¡¦Æ°Êª±àÅ¹ÊÞ½ü¤¯
¥×¥ê¥Ã¤ÈÃÆ¤à¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É³¤Ï·¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£
ÂçÊ¬ÆÃ»º¤ÎÀÄÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤ò¸ú¤«¤»¤¿ÏÂÉ÷»ÅÎ©¤Æ¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¿Íµ¤¥Õ¡¼¥É¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥Ê¥á¥¤¥¨¥Ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ÝÌ£À®Ê¬¤¬Ìó1.5ÇÜ¡£
100¡ó³¤¿å¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤ÈË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥¨¥Ó¤Î»ºÃÏ¤òÃÎ¤ë¿å»º¾¦¼Ò¤¬¸·Áª¤·¡¢°éÀ®¡¦²Ã¹©¡¦½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÈþÌ£¤·¤¤³¤Ï·¡£
¿åÍÈ¤²¤«¤é¹©¾ìÈÂÆþ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«3»þ´Ö°ÊÆâ¡¢²Ã¹©¤Î¹©Äø¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¹Ô¤¦Å°Äì´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÁ¯ÅÙ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ç1Èø¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¹ñ»ºÀ¸Õª¤Î¤·¤ç¤¦¤æÄÒ¤±¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼ Í®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×
²Á³Ê¡§890±ß
¥Õ¥ê¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿³¤Ï·¤òìÔÂô¤Ë£³Èø»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼ Í®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×
¼«²ÈÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ËÂçÊ¬ÆÃ»º¤ÎÀÄÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤ÈÀÄ¤Î¤ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤ÎÆÃÀ½Í®»Ò¸ÕÜ¥¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿ÉÌ£¤È¹á¤ê¡¢°ë¤ÎÉ÷Ì£¤¬³¤Ï·¤Î»ÝÌ£¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×
²Á³Ê¡§890±ß
¥Õ¥ê¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿³¤Ï·3Èø¤Ë¡¢¥´¥í¥Ã¤È¶ñºà´¶¤Î¤¢¤ë¼«²ÈÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×
¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄøÎÉ¤¤»ÀÌ£¤Î»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¥Þ¥ê¥Í¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Î¿Íµ¤¥Õ¡¼¥É¤ò¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶Ë¾å¤ÎÌ£¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤ò3Èø»ÈÍÑ
¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤ÏÍÜ¿£¤Î¥Ð¥Ê¥á¥¤³¤Ï·¡£
»ºÃÏ¤Ï¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤ÇåºÎï¤Ê³¤¤Î¿å¤ò°ú¤¹þ¤ó¤ÀÍÜ¿£¾ì¤Ë¤è¤ë¡¢100¡ó³¤¿åÍÜ¿£¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê¿È¤È¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¦¤ÞÌ£¤È±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¥¨¥Ó¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ó¤Ï²ÃÇ®»þ¤Î½Ì¤ßËÉ»ß¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤ÇÊÝ¿å½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤ÏÊÝ¿å½èÍý¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¥¨¥ÓËÜÍè¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï3Èø¤òìÔÂô¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¹ë²÷¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡ª
¸ý¤ÎÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È¡¡À¸Õª醬Ìý¥Þ¥è¥½¡¼¥¹
²Á³Ê¡§390±ß ¢¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¤Ë¡Ü50±ß¤ÇÁªÂò²ÄÇ½
¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È¡¡À¸Õª醬Ìý¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¹ñ»ºÀ¸Õª¤Î¤·¤ç¤¦¤æÄÒ¤±¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎËÌ³¤Æ»»ºÈéÉÕ¤¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÌ³¤Æ»»º¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥ÈR¤Î¤ß
¡È¿À¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Þ¤µ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É³¤Ï·¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤òìÔÂô¤Ë3Èø»È¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î22Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡Í®»Ò¸ÕÜ¥¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¡Ö¿À¤Î³¤Ï·¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥ÈÀ¸Õª¾ßÌý¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¢¨¡Ø¿À¤Î³¤Ï·¡Ù¤ÏÅìÍÎÎäÂ¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨³¤Ï·¤Î¿¬Èø¤â¾ÞÌ£²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ý¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
