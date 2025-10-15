2025Ç¯ÅÙ²¬»³¸©·Ð±Ä³×¿·¥¢¥ïー¥É¡¡ÆÁ»³ÅÅµ¡À½ºî½ê¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Î¸þ¾å¤¬¸²Ãø¤ÇÂ¾¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¡Ö²¬»³¸©·Ð±Ä³×¿·¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÆÁ»³ÅÅµ¡À½ºî½ê¡Ê²¬»³»ÔÅì¶è¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢11·î12Æü¤Ë¥³¥ó¥Ù¥Ã¥¯¥¹²¬»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁ»³ÅÅµ¡À½ºî½ê¤Ï¡¢ÇÛÅÅÈ×¤ÎÀ½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´ÓÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àß·×¡¦À½Â¤¹©Äø¤Î¸úÎ¨²½¤È¸¡ººÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌÇÛÅÅÈ×¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¿·»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤È²Á³Ê¶¥Áè¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë¤È¥±¥Ë¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê²¬»³»ÔÆî¶è¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£