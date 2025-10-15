吉祥寺に佇むレトロなお店で味わう　和紅茶11種紅茶をプロが選んだ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のカフェ『チャイブレイク』です。

収穫年やシーズンごとに変わる味わいの紅茶を選りすぐってオンリスト

井の頭公園の入口に近く、クラシックなムードが居心地いい『チャイブレイク』。紅茶の名店として知られるが、扱うのは生産者が明確で、ブレンドや着香などの後加工を施さない紅茶のみ。以前は海外の紅茶が中心だったが、ここ10年で品質の向上が目覚ましい国産の紅茶にも着目してきた。

狭山二番茶清水園製茶工場「ゆめわかば」1155円

狭山二番茶清水園製茶工場「ゆめわかば」1155円 埼玉県狭山の老舗・清水園産。「ゆめわかば」の特徴である白い花のような香りがあり、すっきりした味わいの中に甘みが広がる

「和紅茶は産地や作り手のバックボーンがイメージしやすいことも魅力ですが、品種の違いを楽しめるのも特徴です」というのは店主の水野さん。日本の紅茶は海外のようにブレンドはせず、品種ごとに作るのが主流だという。国産紅茶の品評会で審査員も務める水野さんは紅茶の専門家だ。

その目利きの確かさで、シーズンごとに選りすぐりのものを選んでいる。それは、お茶が農作物であり、ワインのようにヴィンテージや作り手の考え方、製法で、味わいが大きく変化するからだという。メニューには個性の違う和紅茶が11種類。あれこれ迷って、新しいお茶にトライする楽しみがいっぱいだ。

目の前は井の頭公園。テイクアウトもOKなので散歩がてら立ち寄っても

［店名］チャイブレイク

［住所］東京都武蔵野市御殿山1-3-2

［電話］非公開

［営業時間］9時〜19時、土・日・祝8時〜19時

［休日］火（祝日の場合は翌日休）、不定休あり

［交通］中央線ほか吉祥寺駅南口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、店主が選んだ紅茶の画像がご覧いただけます。

撮影／松田麻樹、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「今日の活力に！喫茶店モーニングで厚切トーストを楽しむ6選」では、喫茶店のモーニングで堪能したい厚切りトーストが美味い店6選を紹介します。

【画像】バターとはちみつがたっぷり！自家製ブリオッシュのフレンチトースト（8枚）