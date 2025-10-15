¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤â¡ª¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û 15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤¬2025Ç¯10·î15Æü(¿å)¤Ë15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Æü¤´¤í¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢10·î¤ò¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼·î´Ö¤È¤·¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Ì¾¾Î¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡Á2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û ´ÛÆâ³Æ½ê (ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô)
2025Ç¯10·î¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç¤Ï¡¢1¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
ÆÃ¤Ë10·î18Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢A´Û3³¬GREENING¹¾ì¤Ç³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤¬»²²Ã¤¹¤ë1Æü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
1Æü¸ÂÄê¡ª15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È
15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë1Æü¸Â¤ê¤Î¹¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
15¼þÇ¯µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§11:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§A´Û3³¬GREENING¹¾ì
¥«¥¯¥Î¥¦¼ý³ÏÂÎ¸³
A´Û5³¬¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÌîºÚ¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤¬ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
10·î18Æü(ÅÚ)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
»þ´Ö¡§12:00¡Á¡¿14:00¡Á¡¿16:00¡Á
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¡£
»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü³«Å¹»þ¤è¤êA´Û6³¬¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¿¥¦¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÀ°Íý·ô¤È¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥É¥í¥Ã¥×¥¹¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î½÷¤Î»Ò¥Õ¥ì¥¢¡×¤ï¤¯¤ï¤¯»£±Æ²ñ
»þ´Ö¡§13:00¡Á¡¿15:00¡Á
¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¥Õ¥ì¥¢¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»£±Æ²ñ¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü³Æ²ó¤ËA´Û5³¬¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿¹¤Î¤ª²È¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡õ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
10·î15Æü(¿å)¤«¤é10·î22Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥¹¥ª¥Õ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¡¼¥¹¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡ÖËü²Ú¶À¤Å¤¯¤ê¡×¡§10·î18Æü(ÅÚ) A´Û2³¬
STEAM Campus¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤è¤¦¡×¡§10·î18Æü(ÅÚ) A´Û5³¬
¤á¤Ð¤¨¶µ¼¼¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤«¤é¤À¤¢¤½¤Ó¡×¡§10·î19Æü(Æü) A´Û5³¬
15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ÆÃÊÌ´ë²è
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼·î´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë²è¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û15¼þÇ¯¡ß½µ´©¤¤Á¤¸¤ç¤¦¤¸50¼þÇ¯¡¡½µ¤¤Á¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¡Á30Æü(ÌÚ)
µÈ¾Í»û¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡Ö½µ´©¤¤Á¤¸¤ç¤¦¤¸¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢15Ç¯Á°¤ÎµÈ¾Í»û¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥¹¤µ¤ó¡×¤ÎÌ¾Á°Êç½¸¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
µÈ¾Í»û¤«¤ë¤¿Âç²ñ
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü(Æü) 12:00¡Á¡¿14:00¡Á¡¿16:00¡Á
¤´ÅöÃÏ¤«¤ë¤¿¡ÖµÈ¾Í»û¤«¤ë¤¿¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤ë¤¿Âç²ñ¤òA´Û5³¬¤Ç³«ºÅ¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
coppice 15th AnniversaryÃêÁª²ñ
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ) 10:00¡Á17:00
ÅöÆü¤Î¤ªÇã¾å¤²¥ì¥·¡¼¥È¹ç·×5,000±ß¤´¤È¤Ë1²ó»²²Ã¤Ç¤¤ëÃêÁª²ñ¡£
¥³¥Ô¥¹¤Î¤ªÇãÊª·ô¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
15¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡¢³Ú¤·¤µËþºÜ¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼·î´Ö¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
