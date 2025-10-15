¥À¥¦90000Ï¡¸«æÆ¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×»þÂå¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Ë¥Á¥¯¥ê¡ÖÃ¯¤«¤Î¼ê¤ò¤ï¤º¤é¤ï¤»¤Æ¤ë¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥¦90000¡×¤ÎÏ¡¸«æÆ¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼Ô¤ÎÎ®¹Ô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¡¸«¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¢Á³¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡ÈÃÎ¤é¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢¥ª¥â¥í¤±¤ì¤Ð¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤¤ì¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÊ¸»úÆþÎÏÊý¼°¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡È¤È¡¦¤³¡¦¤í¡É¤È¤«¤À¤¤¤Ö±ü¤Ë¡×¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¤¬¡¢Ï¡¸«¤Ï¡Ö¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ë¥Í¥¿¤â¼ê½ñ¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢ÂæËÜ¡×¤È¡ÈÄÉ·â¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤Ê¡¢²æ¡¹¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤ª¤Ã¤¿¤ï¡¢³Î¤«¤Ë¡£¥Í¥¿ºî¤í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡Ê¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¡Ë¥Ñ¥«¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¡È¤¦¤ï¡Á¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ê¤ó¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¥ª¥â¥í¤¤¥Í¥¿ºî¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤¬¡È¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡É¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¸¶¹ÆÍÑ»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÏ¡¸«¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤ò¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¤À¤«¤éÃ¯¤«¤Î¼ê¤ò¤ï¤º¤é¤ï¤»¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¹ðÇò¡£Ï¡¸«¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ªËÜÍè¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¶ÈÌ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð¤µ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È¤«¡£²¶¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Îã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÈ¸¶ÎçÆá¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ï¡¸«¤â¡Ö¤À¤«¤é¤¿¤Ö¤ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ê¤ê¥±¥ó¥³¥Ð¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤¢¤½¤¦¤«¡¢°õºþ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤À¤«¤é²¶¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£