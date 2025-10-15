39ºÐ¡¦¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¥¢¥Ê¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¿·¤¿¤ÊÈâ¡É¤ò³«¤¯
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ½é¤Î°ì¸ý¡¢¤½¤ÎÌ£¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¾Ð´é¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¥¢¥Ê
¡¡¾åÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆüÀ¶¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÀèÆü¤ÎÂçºå¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£39Ç¯´Ö¡¢¤¢¤¿¤¿¤á¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿ºÇ½é¤Î°ì¸ý¡¢¤½¤ÎÌ£¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¯½Ö´Ö¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿ ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·×6Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ëµï¤ë¤ó¤À¡Á ¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¡Á¡×¡Ö¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Ë¤â¿©¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«??¡×¡Ö¿ÍÀ¸½é¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿ ¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö39Ç¯¿©¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥®¥Í¥¹µé¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
