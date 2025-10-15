〈“クラスの陰キャ男子”が『超イケメン』に大変身…「自分の顔が嫌いだった」24歳男性が「すごい垢抜け」に成功したワケ〉から続く

「チー牛時代からのつきあいは、家族と彼女くらいで。彼女からは『すごく変わったよね』とは言われますね。彼女はすごいかわいいので、隣に並んで恥ずかしくないレベルにはなれたのかな」

《衝撃のビフォーアフター写真！》顔が嫌いだった「陰キャ時代」→芸能事務所にスカウトされるほど『超イケメン』に変身した現在の姿を見る

10年前は自分の見た目や性格に悩んでいた、十二月田（しわすだ）さん。そこから恋人や家族の助けを借りて、見事「垢抜け」に成功。さらにコスプレイヤーとしてもデビューし、ファンが付くようにもなった。しかしポジティブな変身の一方で、新たな悩みも……。インタビュー後編をお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



衝撃のビフォーアフター写真に1万人がいいね！した…コスプレイヤーの十二月田さんが変身して「良かったこと・驚いたこと」とは？ ©松本輝一／文藝春秋

◆◆◆

「チー牛」を卒業したことで「生まれた敵」

──逆にいわゆる「チー牛」からコスプレイヤーに変貌を遂げたことで、嫌な思いをしたということはありますか。

十二月田 実は、結構ありまして……。僕、まだコスプレを始めて2年ちょいなんで、超初心者なんです。ただ、SNSではありがたいことに万バズも4回くらいさせていただいていて。

コミケでコスプレをした時も、bilibili（中国の大手動画プラットフォーム）とか、ニコニコニュースにもお声掛けいただいたりしていて。たまたま注目してもらっただけなんですけど、出る杭は打たれるというか……（笑）。2年ちょいしかコスプレやっていないヤツが目立ってたら、面白くない人もいるじゃないですか。どうやら十二月田のアンチの会があるみたいで、僕と一緒にイベントに出た人に嫌がらせしてきたり……。

──人気が出ると、敵も生まれるんですね。

十二月田 以前、直接とあるレイヤーの方に「十二月田君は別にかっこよくないよ。まわりが持ち上げているだけだって気づきなよ」と言われたこともあって……。

──怖い……。どんな人から言われたんですか？

十二月田 男性の先輩レイヤーさんでした。それが悔しくて、悲しくて……。その後、新宿でボーっとしていたんです。そしたら、たまたま芸能事務所のスカウトのかたに名刺を渡されて……。「なぜ今日はここに来たんですか？」と聞かれたので、その日あったことを全部ぶちまけて聞いてもらいました（笑）。

──スカウトされたんですか？ すごいですね。

十二月田 そのスカウトの方には「決心がついたら連絡します」とお伝えしたんですけど、特に芸能界は考えていなかったので連絡はしませんでした。

好きな存在を汚したくない

──そうだったんですね。ちなみに今、十二月田さんは女装のコスプレがメインだそうですが、どうして女性キャラのコスプレをしようと思ったんですか？

十二月田 そうですね。ただ、これもまたクソめんどくさいオタクのこだわりなんですけど、僕「女装」と言われるのがあまり好きじゃないんです。女の子になりたくてコスプレしてるわけじゃなくて、コスプレしたいと思ったのがたまたま女の子だったというだけなんですよ。それだけなんです。だから「女装」と一括りにされると、ちょっと自分は違うかなと……。

──なるほど、失礼しました。

十二月田 すみません、めんどくさくて（笑）。ただ、僕の初期の女性のコスプレなんて、とても見られたもんじゃないんですよ。「こんなひどいコスプレしかできないなら、さっさと垢消したほうがいいわ」と思ってしまうくらいで。自分で自分の好きな存在を汚してしまうなんて、嫌すぎるので……。

でも、アカウントも消したくなかったので「じゃあどうする？」となった時に、コスプレを上手くなるしかないな、と思って。

──なぜ最初はコスプレが上手くいかなかったんでしょうか？

十二月田 大まかに言えば、メイクなんですよね。かわいくしたいなら、目の際に赤を入れれば良いという単純な話でもないんですよ。釣り目かたれ目かでアイラインの引き方も気をつけなきゃいけないし。眉毛もなるべく女の子なら平行にするようにしたりとか。そういうのを全部やるんですけど、それでも「なんか違うな」と。

──「男の人感」が出ちゃうんですか？

十二月田 そうですね。要は骨格なんですよね。男女の骨格って違って、どうしても男性はエラが張ってしまうんですよね。そこをどう女の子に近づけるか、テーピングをどう工夫するか……、とかですね。やっぱり好きな存在を汚したくないじゃないですか。今は、ウィッグの作り方を調整して、エラが隠れるようにして工夫しています。

自分を推してくれる「ファン1号」も誕生

──確かに最近のコスプレ写真は全然エラが気にならず自然です。ちなみに女の子のコスプレをすることで嫌な思いをしたことはありましたか？

十二月田 ありますね（笑）。以前、あるカメラマンさんが僕のXをフォローしてくれたんですよ。その方は、たくさんレイヤーさんを撮っているカメラマンさんだったんですが、フォローといいね、リポストをしてくれて。その時は「やった！」と思ったんですけど……。その後確認したら、フォローやいいねが全部取り消されてたんです。それで「もしかして僕が男だと気づいたからフォローを外されたのかな」とモヤッとしました。

──そういう人もいるんですね……。見た目が大きく変わって、一番良かったことはなんですか？

十二月田 恥ずかしながら「ファンです」と直接会いに来てくれる方ができたことですね。同人誌の即売会のイベントにコスプレで参加したときに、あるフォロワーさんが「すみません、十二月田さんですか？ めちゃめちゃファンです」と声をかけてくれたんです。それがコスプレ人生で一番うれしかったことですね。

その時から自己満足のためじゃなく、見てくれる人が満足してくれるようなコスプレがしたいと思うようになりました。

──人生で「あなたのファンです」と言われることって、そうないですもんね。

十二月田 びっくりしちゃって。その方のSNSのプロフィールには、今でも十二月田の「公認顔ファン一号」と書いてあるんです。おこがましいですけど、自分も人の心を動かせたんだと嬉しくなりました。

「チー牛時代の何万倍も今の自分が好き」

──素敵です。以前は「自分のことが嫌いだった」とおっしゃっていましたが、今、自分のことは好きですか？

十二月田 めちゃめちゃ好きですね。チー牛時代と比べたら、何千倍、何万倍くらい今の自分が好きだと思います。

──どういうところが好きだな、と？

十二月田 以前は、自分で自分の評価をしていたんです。だから「自分はチー牛で、かっこよくない」「目立っちゃいけない人間だ」と思ってて……。

でも、見た目が変わって、コスプレや普段の写真をSNSにアップしたら、色々な方から「かっこいいよ」と言ってもらえるようになって。お世辞かもしれないんですけれどね（笑）。他人から「あなたはいい」と肯定してもらえたのは大きいです。自分は努力して変われた。コスプレしていい人間なんだ、と認めてもらえた気がして。それで自分のことも好きになれました。

──それだけ見た目が変わると、昔の知り合いに会ったりすると驚かれるのでは？

恋人からは「すごく変わったよね」

十二月田 中高時代は浅くしか人と付き合ってこなかったので、今でもLINEとかでつながっている友達はいないんです。だから、チー牛時代からのつきあいは、家族と彼女くらいで。彼女からは「すごく変わったよね」とは言われますね。彼女はすごいかわいいので、隣に並んで恥ずかしくないレベルにはなれたのかな、と。さすがに「チー牛と付き合ってます」なんて……、僕としては引け目を感じていたので。

──変わりたいと思っている読者に、何かメッセージはありますか。

十二月田 人それぞれ環境や悩みは違うと思うんですよ。僕の正解が読者の方の不正解なこともあると思うんです。でも、きっと変われるんじゃないかなって、無責任ながら思っています。どうか変化を恐れないでください、とは伝えたいですね。

──ご自身としては、これからの展望はありますか？

十二月田 謙虚につつましく、天狗にならないようにいられたらな、と。発言とか行動には注意していかなきゃなとは思っていますね。

最初の頃はみんな「イケメンじゃん」と言ってくれて、僕も冗談まじりに「イケメンでしょ」と応えていたんですが、それを不快に思う方もいらっしゃるでしょうし。

自分はたまたま運よく世間に見つけてもらえただけの一般人なんだ、というのを日々強く胸に刻んで活動していけたらと思っています。

（市岡 ひかり）