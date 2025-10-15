ÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ±ä¿¤Ø¡¡Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¤Ë3±Ø¿·Àß·×²è
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï15Æü¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ê¤É¤òÁö¤ëÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¤ò¸÷¤¬µÖ±Ø¡ÊÎýÇÏ¶è¡Ë¤«¤éËÌÀ¾¤Ë±ä¿¤·¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ë3±Ø¤ò¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1600²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Ç¯¤´¤í¤Î³«¶È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3±Ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î¤Ç¡ÖÅÚ»ÙÅÄ¡×¡ÖÂçÀôÄ®¡×¡ÖÂçÀô³Ø±àÄ®¡×¡£ÅÔ¤äÎýÇÏ¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶èËÌÀ¾Éô¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç1km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤¬Â¸ºß¤·¡ÖÅ´Æ»¶õÇòÃÏ°è¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ä¿¤ÇÅÔ¿´Éô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¹µÒ¼ûÍ×¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê6Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¼ÔÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤à¡£