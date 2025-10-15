¡Ö¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¹õ¤¤ÊªÂÎ¡×Ê¡Åç¤Î²¹Àô³¹Ãæ¿´Éô¤Ë¡È·§¡É¡Ä·úÊª¤«¤é·úÊª¤ØÊâ¤²ó¤ë¶ÛÇ÷¤Î¡È10»þ´Ö¡É¡¡¡ÖÅßÌ²Á°¤Î¥¨¥µÉÔÂ¡×¤Ç³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¤«
Ê¡Åç»Ô¡¦ÈÓºä²¹Àô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç13Æü¡¢·úÊª¤òÈô¤Ó°Ü¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤²ó¤ë¥¯¥Þ¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢Ìó10»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÜ¾ë¡¦²ÃÈþÄ®¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¥°¥Þ¤¬Î¢Äí¤Ç¥¯¥ë¥ß¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦±ó·ÚÄ®¤ä½©ÅÄ»Ô¡¢·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤âÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢¥¨¥µ¤òµá¤á¤¿¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¹Àô³¹¤òÊâ¤²ó¤ë¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤Ë½»Ì±¶²ÉÝ
²¹Àô³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìÆ¬¤Î¥¯¥Þ¤À¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
¤¿¤Ã¤¿º£¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¯¥Þ¤¬±¦Â¦¤Î·úÊª¤Ø¤Èº£¡¢Æþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤«¤é·úÊª¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç»Ô¤ÎÈÓºä²¹Àô¤ÎÃæ¿´Éô¤À¡£
13Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò½¾¶È°÷¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÎÙ¤Î»ÜÀß¤Ë¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ø¤ÈÈô¤Ó°Ü¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÉ¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ò¤ç¤¤¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÊÉ±è¤¤¤ò´ïÍÑ¤ËÊâ¤²ó¤êºÆ¤ÓÎÙ¤Î·úÊª¤Ø¤ÈÈô¤Ó°Ü¤Ã¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
ºÇ½é¡Ö¿Í¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤é²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎÇò¤¤¼ê¤¹¤ê¤ò¸«¤¿¤é¹õ¤¤ÊªÂÎ¡£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È²¹Àô³¹¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢Ìó10»þ´Ö¸å¤Ë¶á¤¯¤ÎÀî¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¶á¤¯¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«½Ð¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤À¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅßÌ²Á°¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢±Â¤òµá¤á¤Æ×Ñ×Ë¤¹¤ë¡È½©¤Î¥¯¥Þ¡É¤¬³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜ¾ë¡¦²ÃÈþÄ®¤Ç13Æü¸áÁ°3»þº¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿°ÇÌë¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê²»¤¬¶Á¤¯¡£½»Âð¤ÎÎ¢Äí¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5m¤Î¥¯¥Þ¤À¡£
¥¯¥Þ¤Ï³Ì¤´¤È¥¬¥ê¥¬¥ê¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¥¯¥ë¥ß¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¡¢Â¦¤Ë¤Ï¾®¥°¥Þ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½»¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¢Äí¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î¾å¤Ë¥¯¥ë¥ß¤Î¼Â¤òÃÖ¤¡¢¡Ö¥ê¥¹¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄêÅÀ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡£
¤·¤«¤·¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¡¦±ó·ÚÄ®¤Ç13Æü¸á¸å2»þÁ°¤Ë¤Ï¡¢µ¢¾ÊÃæ¤Î½÷À¤¬Êì¿Æ¤È¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
½÷À¡§
¤Û¤é¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤ë¡ª¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¤ë¡ª¡ª
¥Ö¥Ê¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤ÎÂç¶§ºî¤¬ÇØ·Ê¤Ë
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤â¡¢3Ï¢µÙ½éÆü¤Î11ÆüÀµ¸áÁ°¡¢°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆþ¤ê¸ýÌÜ¤¬¤±¤ÆÆÍ¿Ê¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
±Â¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡£¤â¤·Ê¿Æü¤Ç¼«Æ°¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢ÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£Ï¢µÙÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç13Æü¤Ï¡¢»¶ÊâÃæ¤Î70ÂåÉ×¤È60ÂåºÊ¤ÎÉ×ÉØ¤¬2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
¥®¥ã¡¼¡ª¤È¤¤¤¦À¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¼ê¤Ï·ì¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£
¤³¤Î½©¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿Í¤È¤ÎÁø¶ø¤¬Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÏÅßÌ²Á°¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Ö¥Ê¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤¬Âç¶§ºî¤Ç¥¯¥Þ¤Î±ÂÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ä¼êÂç³Ø¡¡ÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâµ®µÁ½Ú¶µ¼ø¡§
2Ç¯Á°¤Î¡Ê¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¡Ë¶§ºî¤Î»þ¤Ë¡¢¿Æ»Ò·§¤¬ÂçÎÌ¤ËÎ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ÍÎ¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤±¤ÐÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¾Ç¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Ï±Â¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
