ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¾åÉÊÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖÂç¿Í¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡ª¡×
10·î14Æü¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§°ã¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·SHOT¤â¸ø³«
ÈÄÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î¿§¤¬¤¹¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Rosy luce¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥¤¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¤½¤ì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÂç¿Í¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¹â¶¶Ô÷ÆóÁª¼ê¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º½êÂ°¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê