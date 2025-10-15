¡Öµð¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºå¿À¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Àª¤¤¤Ë¾è¤ëDeNA¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¾¡µ¡¤Ï¡©µå³¦OB¤Î¹Í»¡ ¡Ö10·î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ®¸ùÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡×
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤¬¤¤¤«¤ËÀï¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤¬10·î15Æü¤Ëºå¿ÀËÜµòÃÏ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤òÏ¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿DeNA¤È¤¤¤«¤ËÀï¤¦¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅ¸Ë¾¡Û¡Øºå¿Àº´Æ£µ±ÌÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë︎¡ÙÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤︎¹âÌÚË¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹︎¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅ¸Ë¾¡Û¡Øºå¿Àº´Æ£µ±ÌÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ª¡ÙÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¡ª¡©¹âÌÚË¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÅ¸Ë¾¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¤Þ¤ºDeNA¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Âè2Àï¤ÎÆâÍÆ´Þ¤á¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¡¢µß±ç¿Ø´Þ¤á¡ÖÅê¼ê¤Î°ÂÄêÅÙ¡¢°ËÀª¡¢¿¹¸¶¡¡ÀÐÅÄ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡
¡¡°ìÊý¤Îºå¿À¤Ïµ×¡¹¤Î¼ÂÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½éÀï¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¸°¤ò°®¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¡Êºå¿À¤Ë¤Ï1¾¡¤Î¡Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤·¡¡ºå¿À¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤ÏÍÍø¡×¤È¤·¤Æ¡¢DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¡¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¾¡µ¡¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ïºå¿À¤ÎËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ÇÂÇ·âÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢DeNAÌî¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Öµð¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºå¿À¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ´ÊÉ¤Îºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤òÂÇ¤ÁÊø¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¹¶¤á¤ëDeNA¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤ºî¶È¡¡Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¡¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç³èÏ©¤ò¸«½Ð¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖDeNA¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë10·î¤ÏÀ®¸ùÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤ÈºòÇ¯¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏºÙ¤«¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢10·î¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤¹¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËDeNA¤Ç¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¤Ç¤â1ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹11²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤éÀÐ¾åÂÙµ±¤¬ÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îºå¿À¤Ïº£µ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¸°¤ò°®¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡º´Æ£µ±¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢DeNAÅê¼ê¿Ø¤Ï¡Ö¥µ¥È¥Æ¥ë¤ò¤¤¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¤¤¤¤Ìîµå¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¡¸«±þ¤¨¤¢¤ëCS¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹âÌÚ»á¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¯¥È¤ÇÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]