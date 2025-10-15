SMARTの中で「最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキング！ 2位「東京理科大学」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、SMART（上智・明治・青山学院・立教・東京理科大学）に関するアンケートを実施しました。
その中から、「SMARTの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「真面目で優秀な技術者が多いイメージがあるから」（40代男性／福岡県）、「独自の専門知識と確かな実力を備えているからです」（50代その他／愛知県）、「理系難関で入試難易度が高く、研究や専門分野に強いイメージがある」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「頭が良く真面目な学生が多い印象だから」（30代女性／静岡県）、「外国語に力を入れているイメージだから」（20代女性／大分県）、「上智大学では、学生が世界で活躍できるチャンスを得られる環境が用意されており、SMARTの中で最も優秀な学生が多いと思うからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「SMARTの中で最も優秀な学生が多いと思う大学」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：東京理科大学／100票東京理科大学は、理系分野での高度な専門知識と研究能力が求められるため、入学する学生は強い学習意欲と高い学力を持つと広く認識されています。また、厳しい進級基準をクリアするためには弛まぬ努力が必要であり、その教育環境自体が学生の優秀さを証明していると評価されているようです。理系の難関校として、特に学問的な分野での優秀さが際立っています。
1位：上智大学／128票上智大学は、国際教養学部をはじめとしたリベラル・アーツ教育と、高い語学力が要求される点が特徴です。また、入試難易度の高さや、帰国子女・海外経験を持つ学生が多いことから、多様で優秀な学生が集まるというイメージがあります。国際舞台での活躍を目指す学生が多く、その意識の高さが「優秀さ」につながっていると考えられます。
回答者からは「頭が良く真面目な学生が多い印象だから」（30代女性／静岡県）、「外国語に力を入れているイメージだから」（20代女性／大分県）、「上智大学では、学生が世界で活躍できるチャンスを得られる環境が用意されており、SMARTの中で最も優秀な学生が多いと思うからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)