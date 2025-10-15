ÄêÇ¯¸å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¹âÎðÃËÀ¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ë¸ú¤¯¡Ä¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë"ÅÅÏÃÀÚ¤ê¾å¤²¥Õ¥ì¡¼¥º"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Èø·Á·½»Ò¡Ø¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¼õ¤±Åú¤¨¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡Î¿·ÈÇ¡Ï°ìÀ¸»È¤¨¤ë¡ÖÅÅÏÃ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡×¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»þ´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë
´ðËÜ¡§¢¨»þ´Ö¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÐ±þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤ó¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å»Ê¤È¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
±þÍÑ¡§¢¨°¼Á¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ïµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÏÃ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ë
¡Ö»ä¤É¤â¤âÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤º»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¶áÇ¯¡¢µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÏÀÍýÅª¤ÊÃËÀ¹âÎð¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢¤â¤Æ¤¢¤Þ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥¯¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¾ð¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶âÉÊ¤ò¤»¤·¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤ä¤ªÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤Ë¡ÖÀâ¶µ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡È´ë¶ÈÀï»Î¡É¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤ËÍýÏ©À°Á³¤È¶ì¾ð¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂÐ±þ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÏÃ¤¬30Ê¬°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤«¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¼«Âº¿´¤ò¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÖÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤»¡×¡Ö½ñ¤Êý¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÍ×µá¤·Â³¤±¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤Çµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡¢´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ü ¾ï½¬¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¡Ö»þÃ»¤Î¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¡×¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦
¢£ÏÃ¤¬°ì½ä¤·¤¿¤é¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë
´ðËÜ¡§
¡ ÅÜ¤ê¤¬ÀÅ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë
¢ ¡Ö¡û¡ûÍÍ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤¤¤Ø¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¢¨ÏÃ¤¬°ì½ä¤·¤¿¤é
±þÍÑ¡§¢¨¤¢¤¤¤Å¤Á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤»¤ë
¡ ºÇ½é¤ÏÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä
¢¤³¤Á¤é¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤Î´Ö³Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë
ºÇ¶á¡¢ÅÜ¤ê¤òË½È¯¤µ¤»¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤¬ÀÅ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÏÃ¤¬°ì½ä¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¡û¡ûÍÍ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤¤¤Ø¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Ç¾²Ê³Ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤20Ê¬´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ý¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÆ¤Ó¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥Þ¥¨¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¹ï¤ß¤Ë¤¢¤¤¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¿¿·õ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¾å¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤ÏºÇ½é¡¢Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÂÇ¤Á¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¤¤Å¤Á¤Î´Ö³Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÉü¾§¡¦³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê°·¤¤¤¬ÁÕ¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü ÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤±¤ó¤«¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¢£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨»ö¼Â¤ÎÀâÌÀ¤Ç¡Ö»×¤¦¡×¤Ï¶Ø¶ç¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ö¤Ç¤â¤µ¤¡¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÀÜ¤ÎÀÜÂ³»ì¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢±ä¡¹¤ÈÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÌÓ¤Ê²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¤ËµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿´Íý¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢±ßËþ¤Ê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÍý¶þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢´¶¾ð¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ä¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿¤é¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤¦¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÄ¤á½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²á¾ê¤ÊÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤ì¤è¡×¤È¡¢µÕ¼ê¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü µÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î²æËý¤ÏÉ¬Í×¡ª
¢£¡Ö²¹¤«¤µ¡×¤òËº¤ì¤Ê¤¤
´ðËÜ¡§
¡ ¶ÚÆ»¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤¹
¢ ¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤¹
£ ÏÃ¤Î¹ø¤òÀÞ¤é¤Ê¤¤
±þÍÑ¡§ ¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤¤¢¤¤¤Å¤Á¤Ç¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹
´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤»¤º¡¢ÍýÏ©À°Á³¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö¾å»Êµ¤¼è¤ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î·ä¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤»¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Áê¼ê¤¬ÍýÏ©À°Á³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¤Á¤ó¤È¶ÚÆ»¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îä¤¿¤¤ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¥Ñ¥ÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤ÇÏÃ¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤Î¹ø¤òÀÞ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â·ù¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ç»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤¤¢¤¤¤Å¤Á¤Ç¡¢¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾õ¶·ÇÄ°®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç»ö¾ðÀâÌÀ¤ÈÄó°Æ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤ÏÅÜ¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¢£Â¨Åú¤·¤Ê¤¤
¡°¼Á¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¢¨¡ÖÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤í¡×¡ÖÀâÌÀ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤Ï¡ßËü±ß¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ËÍ×Ãí°Õ
¢Â¨Åú¤·¤Ê¤¤¤Ç³ÎÇ§¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡Ö»ä¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤´»ö¾ð¤Ï¾µÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·³ÎÇ§¤Î¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
£¤³¤¸¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
¥¯¥ì¡¼¥àÅÅÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¶âÉÊ¤ò¤»¤·¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¡¼¥àÁ´ÂÎ¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¼õ¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿°¼Á¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¸ý¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥ï¥Ê¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÅÜÌÄ¤êÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ì¤¿¤ê¡¢¿Â»ÎÁ³¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ±ÎÉ¤Ê»ÔÌ±¤òÁõ¤¤¡¢¾ð¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³¤Àé»³Àé¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤ÎÀµÂÎ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤í¡×¡ÖÀâÌÀ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡©¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤Ï¡ßËü±ß¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é·Ù²ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨Åú¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ö¼Â³ÎÇ§¤Î»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÂÐºö¤òÎý¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¸¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÐ±þ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü ¤½¤Î¾ì¤Ç¤Þ¤ë¤¯¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë
¢£¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼ÂÐ±þ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡× ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ßÁê¼ê¤ÎÍ×µá¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢Êó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ßÁê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì¸À¤âÈ¯¤»¤ºÊ¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ßÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¡£¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¡£
¡ß¤¯¤É¤¯¤É¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢µÕ¥®¥ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ß¤·¤Ä¤³¤¤¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡ßÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¡¢Íý¶þ¤Ç±þÀï¤¹¤ë¡£
¡ß¡Ö À¿°Õ¤ò¸«¤»¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ»×¹ÍÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ßÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¨Åú¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡ß°Å¤Ë¶âÉÊ¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ë³ä°ú·ô¤Ê¤É¤òÅÏ¤·¤Æ¼ý½¦¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£
Èø·Á ·½»Ò¡Ê¤ª¤¬¤¿¡¦¤±¤¤¤³¡Ë
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
¿Íºà°éÀ®¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¹Ö»Õ¡¿¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¿ÁÎÎ·¡¿¾åÃÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥Õ¥±¥¢¸¦µæ½ê¡¡Î×¾²·¹Ä°»Õ ¡¡¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢Âç¼ê½ñÅ¹¡¢³°»ñ·Ï²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÀÜ¶ø¡¦¿Í»öÉôÌç¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤«¤é¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2004Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¸ÀÍÕÎÏ¡×¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢´±¸øÄ£¡¢´ë¶È¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¡¢ÉÂ±¡¡¢»û±¡¤Ê¤É¤Ë¡¢¸¦½¤¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì´¶³Ð¤òÍý²ò¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤ÈÏÀÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤«¤é¤ÏÁÎÎ·¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ç·¹Ä°³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö¤³¤È¤Ð¤Ë¿´¤ò¤Î¤»¤Æ¡×¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØÅÅÏÃ±þÂÐ¡õ·É¸ì¡¦ÏÃ¤·Êý¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡Ù¡ÊÀ¾Åì¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤ÄÂç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê²È¤Î¸÷¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É30ºý°Ê¾å¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä»¨»ï¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î´ó¹Æ¤âÂ¿¿ô¡£
¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò Èø·Á ·½»Ò¡Ë