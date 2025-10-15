藤井夏恋、スリットから美太ももを披露！ 大人っぽいオールブラックコーデに「めっちゃ可愛い！」の声
モデルの藤井夏恋さんは10月14日、自身のInstagramを更新。オールブラックのコーディネートを披露しました。
ファンからは「めっちゃ可愛い！」「大好きです」や「ここどこだろ？」「キャナルシティにいらしてたんですか」といった声が寄せられました。
【写真】藤井夏恋、スリットから美太ももを披露
「キャナルシティにいらしてたんですか」藤井さんは「自分がライブツアーをしていた頃は、他の人のライブを観る機会があまりなかったけど、今はいろんなジャンルのライブを観られて楽しい」とつづり、1枚の写真と1本の動画を公開。誰かのライブを鑑賞した日の様子でしょうか。トップス、スカート、バッグの色を黒で統一したコーディネートで、とても大人っぽいです。スリットからは美しい太ももが見えています。
過去にも美脚あらわなオールブラックコーデを披露7月26日の投稿でも、オールブラックのコーディネートを披露した藤井さん。ミニワンピースにジャケットを合わせ、上品さの中にもかわいらしさを感じるファッションです。また、美しい脚も見えており、スタイルの良さが際立っています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)