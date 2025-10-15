ME:I¡¡SHIZUKU¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¡Ö¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¡×
¡¡LAPONE¡¡GIRLS¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSHIZUKU¡Ê20¡Ë¤¬µ¬Äê°ãÈ¿¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE¡¡GIRLS¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ME:I¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE¡¡101¡¡JAPAN¡¡THE¡¡GIRLS¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ëÀ®¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£