¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£7²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ø¤ÎÂè1µå¡¢Äã¤á¤Ë96¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¡¦9¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢ÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤ï¤º¤«1µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤Ë3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡5²ó1»à¤«¤é¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë¤³¤Î»î¹ç¡¢½é¤á¤Æ»Íµå¤òÍ¿¤¨½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤È3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2µåÌÜ¤ÎÆâ³ÑÂ®µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Îº¸Íã¼êE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤Öº¸Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°¤â¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡7²ó¤Þ¤Çµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤á¤ï¤º¤«3ËÜ¡£ÁáÂÇ¤Á¤ÎÁê¼êÂÇÀþ¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢89µå¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë2/3²ó¤ò4°ÂÂÇ5¼ºÅÀKO¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤Éº£¤Ï°ã¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£²¿¤È¤·¤Æ¤âÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¡£