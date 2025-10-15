IMF À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¾åÊý½¤Àµ ´ØÀÇ±Æ¶Á¾®¤µ¤¤¸«¹þ¤ß
¡¡IMF¡Ê¡á¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¸«ÄÌ¤·¸øÉ½
¡¡IMF¤Ï14Æü¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸øÉ½¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò3.2¡ó¤È¡¢Á°²ó7·î¤Î»þÅÀ¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤·¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤È¸«¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Îº£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÍ½Â¬¤ò2.0¡ó¤È0.1¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤â1.1¡ó¤È0.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢IMF¤ÏÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤ÎºÆÇ³¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Î¡ÖAI¥Ö¡¼¥à¡×¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë