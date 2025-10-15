¹ó¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤ª´é¤¬ ¹ë¥Þ¥Ã¥È¤Ç¾×·â¸÷·Ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â¡È¥É¥ó°ú¤¡É¤Î¹Óµ»ßÚÎö
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê10·î13Æü¡¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â¥É¥ó°ú¤¡×¤Î¹Óµ»
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬´éÌÌ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÂçÌåÀä¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¹¤é¸ý¤ò²¡¤¨¤ÆÀä¶ç¤¹¤ë¾×·â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥à¡¼¥Ö¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤èw¡×¡Ö¹ó¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ËÀïØË¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢Rhiyo¡Ê¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¡õ¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡Ë¤È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤Î¹³ÁèÂèÆóËë¤¬³«Ëë¡£¥¢¥¹¥«¤Î¶¯°ú¤Ê¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤Ï¥ê¥¢¡õ¥¤¥è¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹³Áè¤Ï½ª·ë¤»¤º¡£¡ÈÀïÈÈ¡É°·¤¤¤µ¤ì¤¿¥«¥¤¥ê¤¬ºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¥«¥¤¥ê¤¬µ¡ÉÒ¤ÊÂÇ·â¤Ç¥ê¥¢¤òËÝÏ®¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥¢¥¹¥«¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¥¤¥è¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë·Á¤Çº®Àï¤ËÈ¯Å¸¡£
¡¡¥«¥¤¥ê¤Ï¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¡È¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¤ä¡È¥«¥Ã¥È¥é¥¹¡ÉÎ¢·ý2Ï¢È¯¡¢¡È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°D¡É¤ÈÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥È¥Ã¥×¤«¤éÈô¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥ê¥¢¤¬¶õÃæ¤Ç¥«¥¤¥ê¤ÎÂÎ¤ò·Ú¡¹¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯°ú¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢Êú¤¨¾å¤²¤ë¤È´éÌÌ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡È¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§¥¢¡É¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡´éÌÌ¤«¤é·ã¤·¤¯¥Þ¥Ã¥È¤ØÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥«¥¤¥ê¤Ï¡¢¾×·â¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ·âÄÀ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¨¥°¤µ¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤òºÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»×¤ï¤º¸ý¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¡Ö²¿¤Æ¤³¤È¤À¡Ä¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£WWEÃæ·Ñ¤Î²òÀâ¡¦ËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤â¡Ö²¿¤¿¤ë¹Ó¶È¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡²á·ã¤ÊÅê¤²µ»¤Î±þ½·¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤ÎWWE¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤èw¡×¡Ö¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»¨w¡×¡Ö¹ë²÷¤¹¤®¡×¡Ö´éÌÌ¤¬¡Ä¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Ãî¤ÎÂ©¤Î¥«¥¤¥ê¤òµß¤ª¤¦¤È¥¢¥¹¥«¤¬¥¨¥×¥í¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤â¡¢¥¤¥è¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢´éÌÌ¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç°ì½³¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥ê¥¢¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¡×¤Ç¥«¥¤¥ê¤òÄÀ¤á¡¢¾¡Éé¤¢¤ê¡£Î¾·³¤Î¹³Áè¤Ï¿ë¤ËÆüËÜ¤Ø¾åÎ¦¡¢10·î17Æü¡¦18Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ÖWWE Super Show Japan¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë