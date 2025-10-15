µì½ðÄ¹´±¼Ë²õ¤·µß½Ð·±Îý¡¢´ôÉì¡¡µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ½»ÂðÁÛÄê
¡¡´ôÉì¸©·Ùµ¡Æ°Ââ¤È´ôÉì±©Åç½ð¤Ï15Æü¡¢»°½Å¸©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë9.0¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£²òÂÎÍ½Äê¤Îµì½ðÄ¹´±¼Ë¤òÈïºÒ½»Âð¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÊÉ¤Ê¤É¤ò²õ¤·¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿½»Ì±¤òµß½Ð¤¹¤ë¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ë¤ÏÌó20¿Í¤¬»²²Ã¡£ÅÅÆ°¥É¥ê¥ë¤ä¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ´±¼Ë¤ÎÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¡¢Í×µß½õ¼Ô¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¿Í·Á¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç²°³°¤Ø±¿¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Ê´¤¸¤ó¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Ââ°÷¤é¤Î¤«¤±À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÌó3Ëü5ÀéÅï¤¬Á´²õ¡¢Ìó10ËüÅï¤¬È¾²õ¤·¡¢·úÊªÅÝ²õ¤ÇÉé½ý¼Ô¤Ï1Ëü3Àé¿Í¡¢ÈòÆñ¼Ô¤Ï16Ëü1Àé¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£