¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÂÔË¾¤Î°ÂÂÇ¤Ïµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡4»î¹ç¡õ20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê²÷²»¶Á¤«¤»»³ËÜÍ³¿¤ò±ç¸î
¢¡ 20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ç»³ËÜÍ³¿¤ò±ç¸î
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Çµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿17¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÄã¤á¤ËÄÀ¤à¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1²óÎ¢¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬ÅÐÈÄÂè1µå¤Ç1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë2¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î4¹æ¥½¥í¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æó»à¤«¤é¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ÂÂÇ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2²óÉ½¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¹¥µ¡¤ÇÂè2ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç±¦Ä¾¡£5²óÉ½¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¹â¤á¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²óÉ½¡¢°ì»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤È2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤Î°ìÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤«¤é19ÂÇÀÊÂ³¤¤¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈµÏ¿¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£