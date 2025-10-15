¥È¥è¥¿¿·¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¡×½é¸ø³«¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¡Ö5¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¡×ÅëºÜ¡ßÇ÷ÎÏ¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°ºÎÍÑ¡ª 2026Ç¯»²Àï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥·¥ó¤¬¹ë½£¤Î¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
V8¥¹¡¼¥×¥é¤¬¤Ä¤¤¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯10·î7Æü¡¢Æ±Ç¯10·î9Æü¡Á12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅªÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¡Ö¥ì¥×¥³ ¥Ð¥µ¡¼¥¹¥È1000¡×¤Ç¡¢¿··¿¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ò½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡ÊRepco Supercars Championship¡Ë¤Ë»²ÀïÍ½Äê¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¡¼¥×¥é¤¬¤Ä¤¤¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê78Ëç¡Ë
¡¡GR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖRC F¡×¤ä¡ÖLC500¡×¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³µÛµ¤5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö2UR-GSE¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏÌó600ÇÏÎÏ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢E85Ç³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹ÀìÍÑ¤ÎµÛÇÓµ¤·Ï¡¦ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¦À©¸æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFR¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¼°6Â®¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¡£·ÚÎÌ¡¦¹â¹äÀ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½³°Áõ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÓÉÒ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È¹â¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÎÌ»º·¿¥¹¡¼¥×¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ËÃ¼¤Ë¥ï¥¤¥É²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤ÆµðÂç¤Ê¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¤òÁõÈ÷¡£¶õÎÏÆÃÀ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¹âÄãº¹¤Î·ã¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï´°Á´¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤äÂ¿ÅÀ¼°¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤·¿¥á¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ÂÁ´À¤È½¸ÃæÎÏ¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀß·×¡£ÉÔÍ×¤Ê²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÓ½ü¤·¡¢¶¥µ»ÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ì¥×¥³ ¥Ð¥µ¡¼¥¹¥È1000¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ö¤¬·×4²ó¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁö¹Ô¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£²ñ¾ì¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥¬¥ì¡¼¥¸19¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ï´Ö¶á¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢·×6Âæ¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤Ç¡¢¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¡ÖWalkinshaw Andretti United¡Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥Æ¥£¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡×¤¬2Âæ¡¢¡ÖBrad Jones Racing¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¡×¤¬4Âæ¤òÁö¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥È¥è¥¿¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ï¥ó¥ê¡¼Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄDNA¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤½¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀµ¼°»²Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥µ¡¼¥¹¥È1000¤Ç½é¸ø¤ò·Þ¤¨¤¿V8¥¹¡¼¥×¥é¤¬¡¢¹ë½£¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£