¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡È5¼ºÅÀÂçÇÔ¡É¤«¤é¡Ö¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸Ø¤é¤·¤¤¡×¡¡´Ú¹ñ»Ø´ø´±¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë2-0´°¾¡¤Ç¼¨¤·¤¿ËþÂ´¶¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÇÔËÌ¤«¤é¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸Ø¤é¤·¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶õÀÊ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë´Ú¹ñ»æ¡Ö²æ¡¹¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÐ¾ÈÅª¡Ä¡×
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë0-5¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¸å¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Áê¼ê¤Ë2-0¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡È¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¡É¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï10·î14Æü¡¢¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤ËFW¥ª¥à¡¦¥Á¥½¥ó¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤ËFW¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Î´°¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Û¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤òË«¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»î¹çÆâÍÆ¤äÆÀÅÀ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Âè1Àï¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¤Ç¤ÎÇÔËÌ¸å¡¢¿´ÍýÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¾¯¤·¶õÀÊ¤â¸«¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ò¿®¤¸¤Æ²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ë¤Ï´ÑµÒ¿ô2Ëü2206¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç6Ëü3237¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é¼Â¤Ë4Ëü¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤ä¤äÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉß¤¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
²¿¤è¤ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕËÜÂç²ñÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Î¡È¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¡É¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸½ºß23°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È2¤Î¡ÈËöÃ¼¡É¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24°Ì¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤ä25°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÌÔÄÉ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ý¥Ã¥È2°Ý»ý¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤ºÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿·Á¤À¡£
¥Û¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡ÊWÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¡Ë¶¯²½»î¹ç¤Ï4»î¹ç¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â5¡Á6»î¹ç¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡Ê¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢10·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÀï½ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£11·î¤«¤é¤Ï¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Î¡ËÉý¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íè·î°Ê¹ß¤Ï¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ü³Ê¤ò¸Ç¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¡½»î¹ç¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡£
¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¾¯¤·¶õÀÊ¤â¸«¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ò¿®¤¸¤Æ²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¾·½¸»þ¡¢¡ÊWÇÕËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£WÇÕ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤ÎÂè1Àï¡¢Âè2Àï¤Î·Á¤Ç½àÈ÷¤·¤è¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÂè1Àï¤Ç¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÅö¤¿¤ë¡£º£Æü¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤òË«¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»î¹çÆâÍÆ¤äÆÀÅÀ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Âè1Àï¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¤Ç¤ÎÇÔËÌ¸å¡¢¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤ÇÂè2Áª¤ò½àÈ÷¤·¡¢¹îÉþ¤·¤¿ÅÀ¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£½éÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¿´ÍýÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¡£
¡½¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬Á°È¾45Ê¬¤Î¤ß½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡£
¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Êº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡Ë¸åÈ¾¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÊA¥Þ¥Ã¥ÁºÇÂ¿½Ð¾ì¡ËµÇ°¹Ô»ö¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ê9·î¤Î¡Ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Î¤è¤¦¤ËÂè1Àï¤Ë¤Ï¡ÊÀèÈ¯¤Ç¡Ë½Ð¾ì¤·¡¢Âè2Àï¤ÏÂÎÎÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ä¥µ¥¤¥É¤Ê¤É¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç»È¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤Î¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¡Ë60Ê¬¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤â45Ê¬¤ò¾Ã²½¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â¡Êµ¯ÍÑË¡¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡½3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Áª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
DF¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸þ¡¢ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡ËÃæ±û¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤Áª¼ê¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£º£²ó¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥×¤òÆþ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¡ÊÁ´ËÌ¸½Âå¡Ë¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¡£Èà¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ë¤ÏÁê¼ê¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¸åÈ¾¤Ë¸òÂå½Ð¾ì¤·¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÌó20Ê¬´ÖÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤òº¸¤Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥×¤òÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤è¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£Ìò³äÊ¬Ã´¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆÀÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ê¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡£
¤Þ¤º¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥ß¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Á°¤Î»î¹ç¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¤Î¸å¡¢Áª¼ê¤¬¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÁÈ¿¥Åª¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾½ªÈ×¡¢Áê¼ê¤âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¦Ãæ¤ÇÆñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼ºÅÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¿ÍÇ½ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ê¼ºÅÀ¤â¡Ë¤¢¤êÆÀ¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÊÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡Ë»î¹ç¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡Ë¥ª¥à¡¦¥Á¥½¥ó¡¢¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ÏÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ó¤À¡£º£Æü¤Ï¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¤È¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ò¤¢¤¨¤Æ¸åÈ¾¤ËÆ±»þÅêÆþ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤âÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤À®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡½¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÇÔËÌ¸å¡¢²óÉü¤¹¤ë²áÄø¤Ë°ÕÌ£¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÁª¼ê»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤«¡£
ºÇ¶á¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏÀÎ¤È°ã¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤Ïº£¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂçÇÔ¤¹¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÔËÌ¤Ø¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£»ä¼«¿È¤âÁª¼ê»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¤¬¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹½À®°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡½11·î¤â¼Â¸³¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£
¤â¤¦¡ÊWÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¡Ë¶¯²½»î¹ç¤Ï4»î¹ç¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â5¡Á6»î¹ç¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡Ê¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤â½ÅÍ×¤À¡£¤¿¤À¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢10·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤éÀï½ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£11·î¤«¤é¤Ï¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Î¡ËÉý¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡½º£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Ï¡ÊÉé½ý¤«¤é¤Î¡Ë²óÉüÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤ò¡Ê¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ç¡Ë²¼¤²¤Æ¥¦¥©¥ó¡¦¥É¥¥¥¸¥§¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤È¥¤¥§¥ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡½ºÇ¶áºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë3¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¶Ñ°ì¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¡¢3ÎóÌÜ¤«¤é¤ÎÁÇÁá¤¤½Ä¥Ñ¥¹Å¸³«¤¬³Ë¿´¤À¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬°ìÄê¤Ç¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¡¢3ÎóÌÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¤¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤«¡¢½Ð¤Ê¤¤¤Ù¤¤«¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¡Ê±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡Ë¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬²¿ÅÙ¤«ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤À¡£¡Ê¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¡Ë¥¦¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡¢ºÆ¤ÓÆ°¤¤¤Æ¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÀï½ÑÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¼ÂÁ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¡Êº¸±¦¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤¿¡Ë¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥§¤È¥¥à¡¦¥à¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²þÁ±¤¹¤Ù¤¤À¡£
3ÎóÌÜ¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¥¥à¡¦¥¸¥ó¥®¥å¤¬¤½¤ì¤òÃ´¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥§¥ó¥¹¤¬¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£MF¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î·Á¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£