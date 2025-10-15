AKB48¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢É¨¾å¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¡È¿ÍÀ¸½é¹á¹Á¡ÉËþµÊ¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡ÛAKB48¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¤¬10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¹á¹Á¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÇ¹â¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¸þ°æÃÏ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¹á¹Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤¬Æ¬¾å¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡AKB48¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡AKB48¸þ°æÃÏÈþ²»¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
